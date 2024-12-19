bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 13:50

Published 19 декабря, 13:50

Modified 19 декабря, 13:50

Updated 19 декабря, 13:50

После самого холодного дня с начала зимы в Белгородской области внезапно потеплеет

Неожиданно: погода подготовила сюрприз для белгородцев

19 декабря 2024, 13:50
Фото: 1MI. После самого холодного дня с начала зимы в Белгородской области внезапно потеплеет

В Белгородской области резко потеплеет

Сюжет
Погода
Только на днях спасатели предупреждали белгородцев о плохой погоде и самых низких температурах с начала зимы, а теперь уже готовят жителей к потеплению. Воздух в конце рабочей недели прогреется в регионе до +5 °C. Чего ещё ожидать, рассказали в МЧС.

По информации синоптиков, в пятницу, 20 декабря, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 4 до 9 м/с ночью и от 8 до 12 м/с днём. Местами возможен туман, осадки маловероятны.

А вот те, что уже успели выпасть, скорее всего, растают. Температура воздуха ночью составит от -2 °C до +3 °C, а днём ожидается от 0 °C до +5 °C.

В Белгороде температура воздуха ночью будет колебаться от -1 °C до +1 °C, а днём — от +2 °C до +4 °C.

Ниже -10 °C: в Белгородской области ожидается самый холодный день с начала зимы?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородскую область снова заметётБелгородскую область снова заметётСнегопадом и сильным ветром начнётся для белгородцев новая рабочая неделя
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Снег#Температура#Новости Белгорода#Белгород#Потепление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика