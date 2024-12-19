Неожиданно: погода подготовила сюрприз для белгородцев

Posted 19 декабря, 13:50
Published 19 декабря, 13:50
Modified 19 декабря, 13:50
Updated 19 декабря, 13:50
По информации синоптиков, в пятницу, 20 декабря, в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 4 до 9 м/с ночью и от 8 до 12 м/с днём. Местами возможен туман, осадки маловероятны.
А вот те, что уже успели выпасть, скорее всего, растают. Температура воздуха ночью составит от -2 °C до +3 °C, а днём ожидается от 0 °C до +5 °C.
В Белгороде температура воздуха ночью будет колебаться от -1 °C до +1 °C, а днём — от +2 °C до +4 °C.