Неожиданно: погода подготовила сюрприз для белгородцев

В Белгородской области резко потеплеет

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Только на днях спасатели предупреждали белгородцев о плохой погоде и самых низких температурах с начала зимы, а теперь уже готовят жителей к потеплению. Воздух в конце рабочей недели прогреется в регионе до +5 °C. Чего ещё ожидать, рассказали в МЧС.