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Posted 19 декабря, 08:17

Published 19 декабря, 08:17

Modified 19 декабря, 08:19

Updated 19 декабря, 08:19

Следы в небе после взрывов

Недолго было тихо: в Белгороде вновь прогремели взрывы

19 декабря 2024, 08:17
Фото: bel.ru. Следы в небе после взрывов

Взрывы прозвучали в Белгороде и Белгородском районе

Сюжет
Новости Белгорода
Громко было утром 19 декабря. Очевидцы делятся фото со следами в небе.

Утром четверга, 19 декабря, в Белгороде и Белгородском районе было громко. После взрывов в небе остались следы. Возможно, появились они после работы ПВО по беспилотникам ВСУ.

О последствиях на земле информации пока не поступало.

Накануне под ударом были восемь районов Белгородской области, в том числе два неприграничных — там сбили беспилотники. Также 18 декабря после атаки дронов ранения получил мирный житель.

По информации Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Белгородской области уничтожили 14 БПЛА.

Следы в небе после взрывовСледы в небе после взрывов
Следы в небе после взрывов. Фото: bel.ru
Над Белгородом громко: в небе заметили следы после работы ПВО
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#БПЛА
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