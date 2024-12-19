Недолго было тихо: в Белгороде вновь прогремели взрывы

Posted 19 декабря, 08:17
Published 19 декабря, 08:17
Modified 19 декабря, 08:19
Updated 19 декабря, 08:19
Утром четверга, 19 декабря, в Белгороде и Белгородском районе было громко. После взрывов в небе остались следы. Возможно, появились они после работы ПВО по беспилотникам ВСУ.
О последствиях на земле информации пока не поступало.
Накануне под ударом были восемь районов Белгородской области, в том числе два неприграничных — там сбили беспилотники. Также 18 декабря после атаки дронов ранения получил мирный житель.
По информации Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией Белгородской области уничтожили 14 БПЛА.