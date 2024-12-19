Не сдержали обещание? В Белгороде потратили 14 млн на украшения к Новому году

Напомним, что в Белгороде около 110 тысяч рублей потратили на украшение гирляндой автобуса Деда Мороза, 2,7 млн рублей — на установку арт-объектов в виде цифр и арки, за 1 млн рублей купили мобильную сцену, 4,9 млн рублей потратили на каркасную ель «Уральскую», 1,5 млн рублей — на ёлочные игрушки и 4,8 млн рублей — на гирлянду.