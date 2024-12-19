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Posted 19 декабря, 09:07

Published 19 декабря, 09:07

Modified 19 декабря, 09:07

Updated 19 декабря, 09:07

В Белгороде всё же потратились на новые новогодние украшения

Не сдержали обещание? В Белгороде потратили 14 млн на украшения к Новому году

19 декабря 2024, 09:07
Фото: 1MI. В Белгороде всё же потратились на новые новогодние украшения

Белгород обещали украсить прошлогодними декорациями, но купили новые за 14 млн

Сюжет
Новый год
Около 14 млн рублей администрация Белгорода потратила на украшение города к Новому году. Жители же запомнили сказанные ранее слова об отказе в приобретении новых украшений, поэтому попросили мэрию объяснить дорогостоящую покупку.

Ранее в городской администрации белгородцам говорили, что в этом году не будут приобретать новогодние украшения, однако улицы всё равно подготовят к празднику, используя прошлогодние декорации.

Однако для города в итоге всё же приобрели новые украшения. Общая стоимость праздничных закупок составила 14 млн рублей, подсчитали журналисты «Открытого Белгорода».

Горожане в свою очереди попросили прокомментировать сделанное ранее администрацией заявление и дорогостоящую покупку.

Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что декорации действительно в этом году докупили.

«Дополнительные новогодние украшения приобретены для размещения на общественных пространствах, благоустроенных в текущем году, а также для актуализации уже имеющихся инсталляций (цифры на Соборной площади). Закупка проведена строго в соответствии с требованиями законодательства», — объяснил градоначальник.

Напомним, что в Белгороде около 110 тысяч рублей потратили на украшение гирляндой автобуса Деда Мороза, 2,7 млн рублей — на установку арт-объектов в виде цифр и арки, за 1 млн рублей купили мобильную сцену, 4,9 млн рублей потратили на каркасную ель «Уральскую», 1,5 млн рублей — на ёлочные игрушки и 4,8 млн рублей — на гирлянду.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новый год#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Новогодние украшения
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