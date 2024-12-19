Не сдержали обещание? В Белгороде потратили 14 млн на украшения к Новому году

Posted 19 декабря, 09:07
Published 19 декабря, 09:07
Modified 19 декабря, 09:07
Updated 19 декабря, 09:07
Ранее в городской администрации белгородцам говорили, что в этом году не будут приобретать новогодние украшения, однако улицы всё равно подготовят к празднику, используя прошлогодние декорации.
Однако для города в итоге всё же приобрели новые украшения. Общая стоимость праздничных закупок составила 14 млн рублей, подсчитали журналисты «Открытого Белгорода».
Горожане в свою очереди попросили прокомментировать сделанное ранее администрацией заявление и дорогостоящую покупку.
Мэр Белгорода Валентин Демидов отметил, что декорации действительно в этом году докупили.
«Дополнительные новогодние украшения приобретены для размещения на общественных пространствах, благоустроенных в текущем году, а также для актуализации уже имеющихся инсталляций (цифры на Соборной площади). Закупка проведена строго в соответствии с требованиями законодательства», — объяснил градоначальник.
Напомним, что в Белгороде около 110 тысяч рублей потратили на украшение гирляндой автобуса Деда Мороза, 2,7 млн рублей — на установку арт-объектов в виде цифр и арки, за 1 млн рублей купили мобильную сцену, 4,9 млн рублей потратили на каркасную ель «Уральскую», 1,5 млн рублей — на ёлочные игрушки и 4,8 млн рублей — на гирлянду.