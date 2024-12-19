Названа причина взрывов в Белгороде — есть последствия

Атакам подверглись ещё два населённых пункта в приграничье. В шебекинском хуторе Балки после прилёта снаряда есть разрушения в двух частных домах. В валуйском селе Двулучное FPV-дрон взорвался рядом с частным домом — кроме него, повреждена машина.