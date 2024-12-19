bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:51

Published 19 декабря, 11:51

Modified 19 декабря, 11:53

Updated 19 декабря, 11:53

Несколько машин пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

Названа причина взрывов в Белгороде — есть последствия

19 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI. Несколько машин пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

ВСУ атаковали Белгород беспилотниками

Сюжет
Новости Белгорода
В столице региона сегодня было громко дважды. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, есть последствия на земле. Кроме того, под удар попали ещё два населённых пункта.

ВСУ вновь атаковали Белгород. Громко в столице региона было дважды — утром и днём. Очевидцы сообщали, что в результате одной из атак разрушения выявили в районе психиатрической больницы.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что ПВО сбила в городе беспилотник. В результате на стоянке повреждено семь машин, а в одном из зданий повреждены дверь и остекление.

Атакам подверглись ещё два населённых пункта в приграничье. В шебекинском хуторе Балки после прилёта снаряда есть разрушения в двух частных домах. В валуйском селе Двулучное FPV-дрон взорвался рядом с частным домом — кроме него, повреждена машина.

Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.

Недолго было тихо: в Белгороде вновь прогремели взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Под ударом с/х предприятие, авто, дома: что произошло ночью в Белгородской области?ВСУ ударили дроном по авто в Белгородской области — есть пострадавшийПоворот не туда: по каким дорогам опасно ездить в Белгородской области. Карта
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика