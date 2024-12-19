Названа причина взрывов в Белгороде — есть последствия

Posted 19 декабря, 11:51
Published 19 декабря, 11:51
Modified 19 декабря, 11:53
Updated 19 декабря, 11:53
ВСУ вновь атаковали Белгород. Громко в столице региона было дважды — утром и днём. Очевидцы сообщали, что в результате одной из атак разрушения выявили в районе психиатрической больницы.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что ПВО сбила в городе беспилотник. В результате на стоянке повреждено семь машин, а в одном из зданий повреждены дверь и остекление.
Атакам подверглись ещё два населённых пункта в приграничье. В шебекинском хуторе Балки после прилёта снаряда есть разрушения в двух частных домах. В валуйском селе Двулучное FPV-дрон взорвался рядом с частным домом — кроме него, повреждена машина.
Пострадавших среди мирных жителей, по предварительным данным, нет.