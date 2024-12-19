bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 14:06

Published 19 декабря, 14:06

Modified 19 декабря, 14:06

Updated 19 декабря, 14:06

Под Белгородом откроют новую автобусную остановку

На одном из белгородских маршрутов появится дополнительная остановка

19 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI. Под Белгородом откроют новую автобусную остановку

Маршрут № 234 в Белгородской агломерации получил ещё одну остановку

Сюжет
Автобус
С 20 декабря на одном из маршрутов в Белгороде появятся изменения. На его пути следования будет организована дополнительная остановка. Где она будет находиться?

Речь идёт о маршруте № 234 «Аквапарк — мкр. Разумное-54 — мкр. Белгород-53». Новый остановочный пункт появился в посёлке Первомайский и получил название «СНТ „Вишенка“». Точное расположение комплекса можно посмотреть на карте ниже.

Останавливаться автобусы там начнут с пятницы, 20 декабря 2024 года. Соответствующие изменения также внесут в в реестр маршрутов регулярных перевозок и в таблицу стоимости проезда данного маршрута.

Недавно белгородцы пожаловались на маленькую вместительность автобусов на маршруте № 40. По этому пути скоро пустят большие автобусы.

Маршрут №234 «Аквапарк — мкр. Разумное-54 — мкр. Белгород-53»Маршрут №234 «Аквапарк — мкр. Разумное-54 — мкр. Белгород-53»
Маршрут №234 «Аквапарк — мкр. Разумное-54 — мкр. Белгород-53». Фото: Организатор Пассажирских Перевозок БО
«Люди стоят в два ряда»: один из автобусов в Белгороде заменят на более вместительный
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы попросили запустить рельсовый автобус до Воронежа на каждый деньОстановочный вопрос — мутный ответ: сделают ли остановку на «Родине» в БелгородеНа «Родине» в Белгороде организуют ещё одно место для ожидания автобусов
#Валерия Колесникова#Общество#Автобус#Аквапарк#Разумное#Маршрут#Новости Белгорода#Остановка#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика