На одном из белгородских маршрутов появится дополнительная остановка

Posted 19 декабря, 14:06
Published 19 декабря, 14:06
Modified 19 декабря, 14:06
Updated 19 декабря, 14:06
Речь идёт о маршруте № 234 «Аквапарк — мкр. Разумное-54 — мкр. Белгород-53». Новый остановочный пункт появился в посёлке Первомайский и получил название «СНТ „Вишенка“». Точное расположение комплекса можно посмотреть на карте ниже.
Останавливаться автобусы там начнут с пятницы, 20 декабря 2024 года. Соответствующие изменения также внесут в в реестр маршрутов регулярных перевозок и в таблицу стоимости проезда данного маршрута.
Недавно белгородцы пожаловались на маленькую вместительность автобусов на маршруте № 40. По этому пути скоро пустят большие автобусы.