«Мы не должны раскалывать общество»: Путин — о запрете порносайтов, абортов и Ленине

Касаемо абортов: здесь власти должны принимать во внимание мнение разных групп населения. Нужно думать и о том, чтобы не страдали религиозные убеждения, решался вопрос с демографией, но и тем самым не ущемлялись права женщин, рос уровень благосостояния российских семей с детьми.