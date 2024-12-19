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Posted 19 декабря, 13:35

Published 19 декабря, 13:35

Modified 19 декабря, 13:40

Updated 19 декабря, 13:40

Владимир Путин прокомментировал вопрос о запрете абортов в РФ

«Мы не должны раскалывать общество»: Путин — о запрете порносайтов, абортов и Ленине

19 декабря 2024, 13:35
Фото: Прямая трансляция с Владимиром Путиным. Владимир Путин прокомментировал вопрос о запрете абортов в РФ

Путин призвал предложить россиянам альтернативу порносайтам

Сюжет
Демография
В ходе прямой пресс-конференции президента спросили о том, что он думает о запрете порносайтов, абортов, использовании ненормативной лексики и захоронении Ленина. Владимир Путин заявил, что эти вопросы решат, но не сейчас.

На вопросы журналистки глава государства заметил, что они явно не подходят для расширенной пресс-конференции, но всё же ответил.

Касаемо абортов: здесь власти должны принимать во внимание мнение разных групп населения. Нужно думать и о том, чтобы не страдали религиозные убеждения, решался вопрос с демографией, но и тем самым не ущемлялись права женщин, рос уровень благосостояния российских семей с детьми.

Решение таких вопросов сейчас, по мнению Владимира Путина, неуместно, так как они раскалывают общество. Поэтому, например, нельзя запрещать порносайты. Следует предоставлять им альтернативу.

«Порносайты смотрят, по-моему, во всём мире. Это как котлету заказать. Это же не только наша беда. Любые запреты имеют право на существование, но нужно всегда предложить альтернативу, более интересную, чем порносайт. Вот так, чтобы человек залез бы туда открыл и сказал: „Это я уже видел, мне хочется посмотреть что-то другое“.» — сказал президент.

То же самое и с вопросом о захоронении тела Ленина. Общество, считает Путин, когда-то придёт к этому, но не сегодня.

«Мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы расколол наше общество», — подчеркнул Путин.
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