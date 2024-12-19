Мэрия не предупредила белгородцев об открытии главной ёлки и обманула с украшениями?

В социальных сетях люди начали возмущаться, что им не сообщили заранее о зажжении главных городских ёлок и о проведении водно-экстремального шоу. Многие спрашивали, зачем проводились мероприятия, если увидеть их удалось лишь единицам. При этом они отмечали, что на организацию этих мероприятий мэрия потратила немало денег.