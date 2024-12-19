Мэрия не предупредила белгородцев об открытии главной ёлки и обманула с украшениями?

Posted 19 декабря, 15:30
Published 19 декабря, 15:30
Modified 19 декабря, 15:31
Updated 19 декабря, 15:31
В социальных сетях люди начали возмущаться, что им не сообщили заранее о зажжении главных городских ёлок и о проведении водно-экстремального шоу. Многие спрашивали, зачем проводились мероприятия, если увидеть их удалось лишь единицам. При этом они отмечали, что на организацию этих мероприятий мэрия потратила немало денег.
Больше всего белгородцев расстроил тот факт, что их дети ждали открытия, но власти не предупредили о своих планах никого из жителей. Попасть на мероприятия не смогли даже некоторые из представителей СМИ.
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что отсутствие анонса было связано с неспокойной оперативной обстановкой: если бы на мероприятия пришло много людей, существовала бы угроза удара ВСУ и началась бы паника.
Однако такое объяснение жителям не понравилось. Они попросили чиновников рассказать, для кого же в действительности устраивали такой праздник.
Ранее белгородцам обещали, что в этом году власти не будут покупать новогодние украшения и подготовят улицы к празднику с помощью прошлогодних декораций. Но оказалось, что это не совсем так.
Из-за этого жители обратились к мэрии с просьбой объяснить противоречие между их заявлением и приобретённой позднее продукцией.
Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил, что город закупил новые украшения, однако он отметил, что их приобрели для новых общественных пространств, которые начали свою работу только в этом году. Некоторые же детали в центре пришлось заменить из-за их ветхого состояния.
Напомним, что в Белгороде в этом году закупили автобус Деда Мороза, арт-объекты в виде цифр и арки, мобильную сцену, каркасную ель, ёлочные игрушки и гирлянду. На это ушло более 14 млн рублей.
В мэрии тоже попытались оправдаться.
На прошлой неделе губернатор Вячеслав Гладков анонсировал смену глав районов, предложив своих кандидатов. Начал он со Старооскольского округа, где Андрей Чесноков покинул пост главы.
Его место может занять Владимир Жданов, ранее возглавлявший Шебекинский округ. Его рабочий контракт заканчивается 19 декабря. Исполняющим обязанности главы Шебекинского округа станет Андрей Гриднев, который до этого девять лет руководил Новооскольским округом.
Гриднев также завершает свою работу сегодня, а его место в Новооскольском округе займёт Андрей Миськов, ранее возглавлявший Краснояружский район. Его место в Краснояружском районе временно займёт Виталий Кутоманов — первый замглавы Ракитянского района по строительству и ЖКХ.
Также известно, что Кутоманов на протяжении семи лет работал начальником железнодорожных станций воронежского филиала ОАО «РЖД», а затем возглавлял Белгородский центр организации работы железнодорожных станций и был главным инженером Юго-восточной дирекции управления движением.