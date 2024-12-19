«Курица или колбаса», версия 2.0: за год оливье для белгородцев подорожал

Вышло так, что на такую компанию нужно приготовить аж 3,6 кг блюда. Такое количество салата оливье с варёной колбасой, согласно средним ценам на тот момент, обошлось в 758,75 руб. Или же 210,76 руб за 1 кг и 21,08 руб за 100 гр. С курицей — 607,1 руб. Так, получилось, что за один кг оливье придётся заплатить 168,78 руб, а за 100 гр — 16,88 ₽. Разница в цене между первым типом блюда и вторым — 151,15 руб.