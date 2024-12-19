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Posted 19 декабря, 06:59

Published 19 декабря, 06:59

Modified 19 декабря, 07:01

Updated 19 декабря, 07:01

Оливье

«Курица или колбаса», версия 2.0: за год оливье для белгородцев подорожал

19 декабря 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney. Оливье

За год индекс оливье с курицей и колбасой для белгородцев вырос на 5% и 12%

Сюжет
Новый год
Цена оливье в Белгородской области за год выросла. Индексы средней стоимости увеличились на 5,2% и 12,6%. Это зависит от того, с курицей или с колбасой готовить блюдо. При этом самый дорогой оливье оказался в Чукотском АО, а дешёвый — в Липецкой области. А Белгородская область заняла 8-е место.

Скоро Новый год, поэтому стоит задуматься о праздничном меню. Как говорил почтальон Печкин, главное украшение стола — это телевизор. Трудно спорить, но в этот список входят и уже традиционные новогодние блюда. Одно из них — оливье.

В прошлом году журналисты Бел.Ру посчитали, во сколько белгородцам обойдётся его приготовление. Итак, расчёт были таким, что одна порция — 300 гр. На утро, естественно, что-то да останется, поэтому и порция считалась двойная, т. е. 600 грамм. Потенциальных отмечающих было шестеро.

Вышло так, что на такую компанию нужно приготовить аж 3,6 кг блюда. Такое количество салата оливье с варёной колбасой, согласно средним ценам на тот момент, обошлось в 758,75 руб. Или же 210,76 руб за 1 кг и 21,08 руб за 100 гр. С курицей — 607,1 руб. Так, получилось, что за один кг оливье придётся заплатить 168,78 руб, а за 100 гр — 16,88 ₽. Разница в цене между первым типом блюда и вторым — 151,15 руб.

Причём эксперты Центра стратегических разработок в 2023 году подсчитали индекс оливье с варёной колбасой. По их расчётам, порция в 800 гр стоила 204 рубля, для белгородцев 163,92 рубля. Белгородская область заняла пятое место в рейтинге индекса оливье среди регионов РФ.

А что в 2024 году? С учётом средних цен в России ЦСР заявили о стоимости 800 гр оливье с колбасой в 225,66 руб, т. е. за год те же 800 гр подорожали на 10,17%.

Индекс оливье в 2024 годуИндекс оливье в 2024 году
Индекс оливье в 2024 году. Фото: Официальный сайт ЦСР

По ЦФО Белгородская область оказалась на третьем месте с ценником в 188,02 руб и заняла восьмое место по России. Рост составил 14,7%. Это выше, чем в среднем по России. Самым дорогим классическое оливье оказалось для жителей Чукотского АО — аж 523,94 руб. Самым дешёвым — в Липецкой области. Это 179,35 руб.

Тепловая карта стоимости оливье с колбасой по регионам РоссииТепловая карта стоимости оливье с колбасой по регионам России
Тепловая карта стоимости оливье с колбасой по регионам России. Фото: Официальный сайт ЦСР

Оливье с курицей

Теперь посчитаем, во сколько оливье обойдётся белгородцам в этом году. Для справедливости расчётов оставляем те же граммовки и условия. Итак, начнём с оливье с курицей. Для этого возьмём классический рецепт с варёной колбасой и заменим колбасу на куриное мясо, также заменим свежие огурцы на маринованные. Так производились расчёты и в прошлом году.

Если брать средние цены на продукты питания по информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, то «куры охлаждённые и мороженые» в среднем стоили 200,01 руб за один кг. При этом 2 декабря ценник составлял 195,27 руб.

  • Яйца. На 9 декабря средняя стоимость одного десятка — 107,67 руб
  • Колбаса варёная — 458,41 руб
  • Картофель за один кг — 51,11 руб
  • Один кг лука — 47,66 руб
  • Морковь — 34,36 руб
  • Огурцы свежие — 182,62 руб, а 2 декабря — 159,2 руб
  • Майонез — 279,78 руб
  • Горошек зелёный консервированный — 100 руб за банку в 400 гр
  • Огурцы маринованные — 165 руб за 720 мл
Граммовка продуктов для классического салата оливьеГраммовка продуктов для классического салата оливье
Граммовка продуктов для классического салата оливье. Фото: Салат Оливье — сайт

Итого:

  • Курица — 180,01 руб
  • Яйца — 77,52 руб
  • Картофель — 36,8 руб
  • Морковь — 12,37 руб
  • Майонез — 114,7 руб
  • Горошек зелёный консервированный — 135 руб
  • Огурцы маринованные — 82,5 руб

Получается, что индекс 3,6 кг оливье с курицей в Белгородской области за 2024 год составляет 638,9 руб. При этом один кг салата оливье в среднем будет стоить 177,47 руб, 100 гр — 17,75 руб, порция в 300 гр — 53,24 руб.

Теперь сравним. Если в текущем году индекс оливье с курицей составил 638,9 руб, а в прошлом году — 607,1 руб, то получается, что средняя стоимость выросла на 5,24%, т. е. 31,8 руб.

Граммовка продуктов для салата оливьеГраммовка продуктов для салата оливье
Граммовка продуктов для салата оливье. Фото: Салат Оливье — сайт

Есть ещё один рецепт оливье с курицей, который также пользуется популярностью. В этот раз сделаем расчёт и для него:

  • Курица — 131,21 руб
  • Яйца — 8,136 руб
  • Картофель — 33,53 руб
  • Лук — 15,63 руб
  • Морковь — 11,27 руб
  • Огурцы свежие — 59,9 руб
  • Майонез — 114,7 руб
  • Горошек зелёный консервированный — 91,11 руб
  • Огурцы маринованные — 20,63 руб

Итого, индекс 3,6 кг салата оливье с курицей В Белгородской области в 2024 году составляет 486,16 руб. Это 135,03 руб за один кг и 40,51 руб за порцию в 300 гр. Получается, что такой рецепт дешевле предыдущего на 31,43%.

Оливье с куриным мясомОливье с куриным мясом
Оливье с куриным мясом. Фото: Изображение Midjourney

Оливье с колбасой

Классическое оливье. Здесь уже берём варёную колбасу и свежие огурцы вместо курицы и маринованных огурцов. Граммовка ингредиентов та же.

  • Колбаса варёная — 412,57 руб
  • Яйца — 77,52 руб
  • Картофель — 36,8 руб
  • Морковь — 12,37 руб
  • Майонез — 114,7 руб
  • Горошек зелёный консервированный — 135 руб
  • Огурцы — 65,74 руб

Итак, индекс 3,6 кг классического оливье с колбасой в 2024 году составляет 854,7 руб. Это 237,42 руб за один кг, 71,23 руб за порцию в 300 гр, 23,74 руб за 100 гр. В прошлом году индекс составлял 758,75 руб за 3,6 кг. Получается что средняя стоимость салата увеличилась на 12,64%.

Оливье с варёной колбасойОливье с варёной колбасой
Оливье с варёной колбасой. Фото: Изображение Midjourney
Сколько стоят продукты для приготовления оливье к Новому году в 2024 году?
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