«Курица или колбаса», версия 2.0: за год оливье для белгородцев подорожал

Posted 19 декабря, 06:59
Published 19 декабря, 06:59
Modified 19 декабря, 07:01
Updated 19 декабря, 07:01
Скоро Новый год, поэтому стоит задуматься о праздничном меню. Как говорил почтальон Печкин, главное украшение стола — это телевизор. Трудно спорить, но в этот список входят и уже традиционные новогодние блюда. Одно из них — оливье.
В прошлом году журналисты Бел.Ру посчитали, во сколько белгородцам обойдётся его приготовление. Итак, расчёт были таким, что одна порция — 300 гр. На утро, естественно, что-то да останется, поэтому и порция считалась двойная, т. е. 600 грамм. Потенциальных отмечающих было шестеро.
Вышло так, что на такую компанию нужно приготовить аж 3,6 кг блюда. Такое количество салата оливье с варёной колбасой, согласно средним ценам на тот момент, обошлось в 758,75 руб. Или же 210,76 руб за 1 кг и 21,08 руб за 100 гр. С курицей — 607,1 руб. Так, получилось, что за один кг оливье придётся заплатить 168,78 руб, а за 100 гр — 16,88 ₽. Разница в цене между первым типом блюда и вторым — 151,15 руб.
Причём эксперты Центра стратегических разработок в 2023 году подсчитали индекс оливье с варёной колбасой. По их расчётам, порция в 800 гр стоила 204 рубля, для белгородцев 163,92 рубля. Белгородская область заняла пятое место в рейтинге индекса оливье среди регионов РФ.
А что в 2024 году? С учётом средних цен в России ЦСР заявили о стоимости 800 гр оливье с колбасой в 225,66 руб, т. е. за год те же 800 гр подорожали на 10,17%.
По ЦФО Белгородская область оказалась на третьем месте с ценником в 188,02 руб и заняла восьмое место по России. Рост составил 14,7%. Это выше, чем в среднем по России. Самым дорогим классическое оливье оказалось для жителей Чукотского АО — аж 523,94 руб. Самым дешёвым — в Липецкой области. Это 179,35 руб.
Теперь посчитаем, во сколько оливье обойдётся белгородцам в этом году. Для справедливости расчётов оставляем те же граммовки и условия. Итак, начнём с оливье с курицей. Для этого возьмём классический рецепт с варёной колбасой и заменим колбасу на куриное мясо, также заменим свежие огурцы на маринованные. Так производились расчёты и в прошлом году.
Если брать средние цены на продукты питания по информации на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, то «куры охлаждённые и мороженые» в среднем стоили 200,01 руб за один кг. При этом 2 декабря ценник составлял 195,27 руб.
Итого:
Получается, что индекс 3,6 кг оливье с курицей в Белгородской области за 2024 год составляет 638,9 руб. При этом один кг салата оливье в среднем будет стоить 177,47 руб, 100 гр — 17,75 руб, порция в 300 гр — 53,24 руб.
Теперь сравним. Если в текущем году индекс оливье с курицей составил 638,9 руб, а в прошлом году — 607,1 руб, то получается, что средняя стоимость выросла на 5,24%, т. е. 31,8 руб.
Есть ещё один рецепт оливье с курицей, который также пользуется популярностью. В этот раз сделаем расчёт и для него:
Итого, индекс 3,6 кг салата оливье с курицей В Белгородской области в 2024 году составляет 486,16 руб. Это 135,03 руб за один кг и 40,51 руб за порцию в 300 гр. Получается, что такой рецепт дешевле предыдущего на 31,43%.
Классическое оливье. Здесь уже берём варёную колбасу и свежие огурцы вместо курицы и маринованных огурцов. Граммовка ингредиентов та же.
Итак, индекс 3,6 кг классического оливье с колбасой в 2024 году составляет 854,7 руб. Это 237,42 руб за один кг, 71,23 руб за порцию в 300 гр, 23,74 руб за 100 гр. В прошлом году индекс составлял 758,75 руб за 3,6 кг. Получается что средняя стоимость салата увеличилась на 12,64%.