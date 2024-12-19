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Posted 19 декабря, 08:01

Published 19 декабря, 08:01

Modified 19 декабря, 11:38

Updated 19 декабря, 11:38

Детсад не работает после вспышки инфекции

«Категорически неправильно»: Гладков — о претензиях по закрытому детсаду в Губкине

19 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI. Детсад не работает после вспышки инфекции

Воспитанников закрытой «Ягодки» в Губкине не отправили в другие детсады

Белгородец поинтересовался, почему детей из детсада в Губкине, который закрыли после выявления норовирусной инфекции, не распределили в другие группы. Ведь не все могли родители могли остаться с ними из-за работы. Причину объяснил Вячеслав Гладков.

Недавно суд принял решение приостановить работу детсада «Ягодка» в Губкине на 30 суток из-за нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Один из сотрудников «принёс» в учреждение норовирусную инфекцию, из-за чего заболели 18 детей. Одному потребовалась госпитализация.

Детсад решили проверить сразу Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет. Выявили и другие нарушения.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что не считает действия властей в этом случае ошибкой. Детей, по его мнению, нужно было подержать дома, чтобы они не распространили заразу дальше.

«Есть понятие инкубационного периода, и отпускать детей, даже тех, которые не заболели, из детского сада, где была выявлена инфекция, категорически просто неправильно», — сказал он в прямом эфире.

При этом чиновник надеется, что либо детсад скоро заработает, либо ребят перенаправят в другие дошкольные учреждения. Этот вопрос он возложил на главу округа Михаила Лобазнова.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкин#Детсад#Белгород#Вячеслав Гладков#Норовирус
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