«Категорически неправильно»: Гладков — о претензиях по закрытому детсаду в Губкине

Воспитанников закрытой «Ягодки» в Губкине не отправили в другие детсады

Белгородец поинтересовался, почему детей из детсада в Губкине, который закрыли после выявления норовирусной инфекции, не распределили в другие группы. Ведь не все могли родители могли остаться с ними из-за работы. Причину объяснил Вячеслав Гладков.