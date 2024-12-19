«Категорически неправильно»: Гладков — о претензиях по закрытому детсаду в Губкине

Posted 19 декабря, 08:01
Published 19 декабря, 08:01
Modified 19 декабря, 11:38
Updated 19 декабря, 11:38
Недавно суд принял решение приостановить работу детсада «Ягодка» в Губкине на 30 суток из-за нарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.
Один из сотрудников «принёс» в учреждение норовирусную инфекцию, из-за чего заболели 18 детей. Одному потребовалась госпитализация.
Детсад решили проверить сразу Роспотребнадзор, прокуратура и Следственный комитет. Выявили и другие нарушения.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что не считает действия властей в этом случае ошибкой. Детей, по его мнению, нужно было подержать дома, чтобы они не распространили заразу дальше.
«Есть понятие инкубационного периода, и отпускать детей, даже тех, которые не заболели, из детского сада, где была выявлена инфекция, категорически просто неправильно», — сказал он в прямом эфире.
При этом чиновник надеется, что либо детсад скоро заработает, либо ребят перенаправят в другие дошкольные учреждения. Этот вопрос он возложил на главу округа Михаила Лобазнова.