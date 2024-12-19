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Posted 19 декабря, 06:02

Published 19 декабря, 06:02

Modified 19 декабря, 06:04

Updated 19 декабря, 06:04

Из-за пожаров после атак ВСУ в Белгородской области уничтожено более 7000 га полей

Из-за пожаров после атак ВСУ в Белгородской области уничтожено более 7000 га полей

19 декабря 2024, 06:02
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Об этом сообщил начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов. Он также рассказал, сколько всего пожаров ликвидировали спасатели после обстрелов.

По словам Потапова, всего с начала СВО белгородские спасатели совершили 1725 выездов на ликвидацию последствий обстрелов. Эта нагрузка, которая легла сверху на текущие задачи.

Основную долю составили пожары, произошедшие на открытой территории — 906 случаев. Из них 586 — ландшафтные пожары, остальное — мусор и т. д.

Потапов также отметил, что в этом году из-за пожаров после обстрелов в Белгородской области уничтожено более 7000 га полей сельхозкультур. В основном, это территории приграничья, где спасателям практически не дают работать.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 1958 пожаров, что на 2,4% ниже, чем в 2023-м. Погиб 61 человек.

При атаках ВСУ при тушении пожаров пострадали девять белгородских спасателей
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Пожары#Статистика#Спасатели#Погибшие#Белгород#Обстрелы#Ликвидация последствий
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