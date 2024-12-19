Из-за пожаров после атак ВСУ в Белгородской области уничтожено более 7000 га полей

Posted 19 декабря, 06:02
Published 19 декабря, 06:02
Modified 19 декабря, 06:04
Updated 19 декабря, 06:04
По словам Потапова, всего с начала СВО белгородские спасатели совершили 1725 выездов на ликвидацию последствий обстрелов. Эта нагрузка, которая легла сверху на текущие задачи.
Основную долю составили пожары, произошедшие на открытой территории — 906 случаев. Из них 586 — ландшафтные пожары, остальное — мусор и т. д.
Потапов также отметил, что в этом году из-за пожаров после обстрелов в Белгородской области уничтожено более 7000 га полей сельхозкультур. В основном, это территории приграничья, где спасателям практически не дают работать.
Всего с начала года в регионе зарегистрировали 1958 пожаров, что на 2,4% ниже, чем в 2023-м. Погиб 61 человек.