Экс-главу Белоблводоканала подозревают в получении трёх крупных взяток

По предварительной версии, Николаев на посту гендиректора «умышленно, группой лиц по предварительному сговору» со своим заместителем мог получить от директоров компаний взятки в период с декабря 2022 года по август 2023 года. Взамен предлагалось общее покровительство и попустительство по службе.