Экс-главу Белоблводоканала подозревают в получении трёх крупных взяток

Posted 19 декабря, 14:46
Published 19 декабря, 14:46
Modified 19 декабря, 14:49
Updated 19 декабря, 14:49
Бывшему гендиректору ГУП «Белоблводоканал» Александру Николаеву назначили домашний арест. Его подозревают в получении трёх взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По предварительной версии, Николаев на посту гендиректора «умышленно, группой лиц по предварительному сговору» со своим заместителем мог получить от директоров компаний взятки в период с декабря 2022 года по август 2023 года. Взамен предлагалось общее покровительство и попустительство по службе.
Меру пресечения Николаеву суд избрал 19 декабря. Действует она по 18 февраля включительно. Постановление может быть обжаловано.
Андрей Николаев возглавил Белоблводоканал в январе 2022 года. До переезда в Белгородскую область он руководил водоканалом в Ставрополе, был начальником департамента ЖКХ Ярославской области.
В ноябре 2023 года стало известно, что Николаев покидает Белоблводоканал. А в сентябре 2024 года появилась информация, что бывший гендиректор зарегистрировал ИП в Ставропольском крае, чтобы заниматься арендой и управлением имуществом.