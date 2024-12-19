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Posted 19 декабря, 14:46

Published 19 декабря, 14:46

Modified 19 декабря, 14:49

Updated 19 декабря, 14:49

Александр Николаев

Экс-главу Белоблводоканала подозревают в получении трёх крупных взяток

19 декабря 2024, 14:46
Фото: Белоблводоканал. Александр Николаев
Сюжет
Новости Белгорода
Александра Николаева подозревают в получении трёх взяток в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело. По решению Свердловского районного суда Николаеву назначили домашний арест.

Бывшему гендиректору ГУП «Белоблводоканал» Александру Николаеву назначили домашний арест. Его подозревают в получении трёх взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По предварительной версии, Николаев на посту гендиректора «умышленно, группой лиц по предварительному сговору» со своим заместителем мог получить от директоров компаний взятки в период с декабря 2022 года по август 2023 года. Взамен предлагалось общее покровительство и попустительство по службе.

Меру пресечения Николаеву суд избрал 19 декабря. Действует она по 18 февраля включительно. Постановление может быть обжаловано.

Андрей Николаев возглавил Белоблводоканал в январе 2022 года. До переезда в Белгородскую область он руководил водоканалом в Ставрополе, был начальником департамента ЖКХ Ярославской области.

В ноябре 2023 года стало известно, что Николаев покидает Белоблводоканал. А в сентябре 2024 года появилась информация, что бывший гендиректор зарегистрировал ИП в Ставропольском крае, чтобы заниматься арендой и управлением имуществом.

После ЖКХ — в недвижимость: бывший глава водоканала в Белгороде зарегистрировал ИП
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#Белгородская область#Происшествия#Домашний арест#Новости Белгорода#Белгород#Александр Николаев#Белоблводоканал#Взятки
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