«Для кого шоу?» Почему белгородцев не предупредили об открытии новогодней ёлки

Posted 19 декабря, 08:49
Published 19 декабря, 08:49
Modified 19 декабря, 08:51
Updated 19 декабря, 08:51
В социальных сетях поднялась волна негодования по поводу того, что власти заранее не уведомили жителей о предстоящих в Белгороде мероприятиях. Многие задались вопросом: если увидеть зажжение главных городских ёлок или водно-экстремальное шоу с участием Деда Мороза смогли единицы, «для кого же прошёл этот праздник жизни»?
«А почему открытие ёлок в Белгороде проводили чуть ли не подпольно? Во всяком случае информации об открытии не было, но при этом были устроены шоу. Для кого? И зачем на это тратились деньги, если шоу никто не видел?» — начали массово писать горожане.
Более того, некоторые так и не узнали, что в городе что-то прошло, и уже постфактум задали вопрос, когда власти планируют зажигать главную ёлку на Соборной площади.
«Скажите, пожалуйста, а почему нигде не говорят о том, что будут зажигать ёлку главную? Дети ждут этого, и так живут в лишениях, так ещё и этого праздника их лишаете», — оставила комментарий местная жительница.
Поприсутствовать на мероприятиях смогли даже не все представители СМИ. Бел.Ру активно следили за происходящим и собрали все события вечера в фото и видео в один материал.
Мэр Валентин Демидов предсказуемо сообщил, что сделано это было в целях соблюдения мер безопасности. Видимо, предупреди власти белгородцев, это бы превратилось в большое массовое мероприятие, а они «не проводятся и не планируются» в связи со сложной оперативной обстановкой.
«Дед Мороз побывал на ёлках каждой управы, передал символичные шары желаний их представителям», — уточнил градоначальник.
Вот только белгородцев это заявление не успокоило. По их словам, шоу, как видно из публикаций в Сети, было «отнюдь не символическим». Для кого проводились представления, если анонса не было — на этот вопрос тоже ответа не прозвучало.
Некоторые даже решили, что провели власти праздник сами для себя, и усомнились в том, что Дедушка Мороз действительно побывал в управах города, так как не видели информации об этом в их официальных группах.