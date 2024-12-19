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Posted 19 декабря, 08:49

Published 19 декабря, 08:49

Modified 19 декабря, 08:51

Updated 19 декабря, 08:51

Главным событием вечера стало включение огней ёлки на Соборной площади в Белгороде

«Для кого шоу?» Почему белгородцев не предупредили об открытии новогодней ёлки

19 декабря 2024, 08:49
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Главным событием вечера стало включение огней ёлки на Соборной площади в Белгороде

В мэрии Белгорода ответили, почему не выпустили анонс новогодней программы

Сюжет
Новый год
В среду, 19 декабря, в Белгороде торжественно включили новогодние ёлки, открыли каток, устроили водно-экстремальное шоу, водили хороводы и пели песни. Правда, жителей не предупредили, поэтому побывать на празднике смогли не все желающие. Почему власти так поступили? Неужели забыли?

В социальных сетях поднялась волна негодования по поводу того, что власти заранее не уведомили жителей о предстоящих в Белгороде мероприятиях. Многие задались вопросом: если увидеть зажжение главных городских ёлок или водно-экстремальное шоу с участием Деда Мороза смогли единицы, «для кого же прошёл этот праздник жизни»?

«А почему открытие ёлок в Белгороде проводили чуть ли не подпольно? Во всяком случае информации об открытии не было, но при этом были устроены шоу. Для кого? И зачем на это тратились деньги, если шоу никто не видел?» — начали массово писать горожане.

Более того, некоторые так и не узнали, что в городе что-то прошло, и уже постфактум задали вопрос, когда власти планируют зажигать главную ёлку на Соборной площади.

«Скажите, пожалуйста, а почему нигде не говорят о том, что будут зажигать ёлку главную? Дети ждут этого, и так живут в лишениях, так ещё и этого праздника их лишаете», — оставила комментарий местная жительница.

Поприсутствовать на мероприятиях смогли даже не все представители СМИ. Бел.Ру активно следили за происходящим и собрали все события вечера в фото и видео в один материал.

Мэр Валентин Демидов предсказуемо сообщил, что сделано это было в целях соблюдения мер безопасности. Видимо, предупреди власти белгородцев, это бы превратилось в большое массовое мероприятие, а они «не проводятся и не планируются» в связи со сложной оперативной обстановкой.

«Дед Мороз побывал на ёлках каждой управы, передал символичные шары желаний их представителям», — уточнил градоначальник.

Вот только белгородцев это заявление не успокоило. По их словам, шоу, как видно из публикаций в Сети, было «отнюдь не символическим». Для кого проводились представления, если анонса не было — на этот вопрос тоже ответа не прозвучало.

Некоторые даже решили, что провели власти праздник сами для себя, и усомнились в том, что Дедушка Мороз действительно побывал в управах города, так как не видели информации об этом в их официальных группах.

Ёлочка, гори! В Белгороде к Новому году зажглись огни на главных городских ёлках
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