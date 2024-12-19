Что известно о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область?

В Шебекинском округе после атаки на авто ранен мужчина. Он остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Также в округе повреждены три частных дома, семь машин, две надворные постройки. В одном из домов после повторного сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорела кровля.