Что известно о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область?

Posted 19 декабря, 07:25
Published 19 декабря, 07:25
Modified 19 декабря, 07:46
Updated 19 декабря, 07:46
18 декабря атакам ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 19 снарядов и 34 дрона.
Последние долетели в том числе до неприграничных районов — Красногвардейского и Прохоровского. В первом сбили восемь БПЛА, во втором — два. Обошлось без последствий.
В Шебекинском округе после атаки на авто ранен мужчина. Он остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Также в округе повреждены три частных дома, семь машин, две надворные постройки. В одном из домов после повторного сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорела кровля.
Две машины повреждены после атак на Краснояружский район, ещё одна пострадала в Валуйском округе. В Волоконовском районе под удар попали сельхозпредприятие и инфраструктурный объект связи.
В Белгородском районе и Грайворонском округе последствий атак на выявили.