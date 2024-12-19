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Posted 19 декабря, 07:25

Published 19 декабря, 07:25

Modified 19 декабря, 07:46

Updated 19 декабря, 07:46

Сгоревшая кровля после атаки БПЛА в Шебекинском округе

Что известно о массированной атаке БПЛА на Белгородскую область?

19 декабря 2024, 07:25
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Сгоревшая кровля после атаки БПЛА в Шебекинском округе

ВСУ атаковали за сутки восемь районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
В результате атак ранен мирный житель, сгорела кровля в одном из домов, повреждения есть на транспорте и с/х предприятии. Подробности сообщили в оперштабе.

18 декабря атакам ВСУ подверглись восемь районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 19 снарядов и 34 дрона.

Последние долетели в том числе до неприграничных районов — Красногвардейского и Прохоровского. В первом сбили восемь БПЛА, во втором — два. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе после атаки на авто ранен мужчина. Он остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Также в округе повреждены три частных дома, семь машин, две надворные постройки. В одном из домов после повторного сброса взрывного устройства с БПЛА полностью сгорела кровля.

Две машины повреждены после атак на Краснояружский район, ещё одна пострадала в Валуйском округе. В Волоконовском районе под удар попали сельхозпредприятие и инфраструктурный объект связи.

В Белгородском районе и Грайворонском округе последствий атак на выявили.

Под ударом с/х предприятие, авто, дома: что произошло ночью в Белгородской области?
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