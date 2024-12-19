Белгородских школьников заставляют использовать платный антиплагиат? Ответ минобра

Но это не единственный вопрос на повестке дня. Оказывается, с девятиклассников, по словам того же обратившегося, учителя начали требовать проверять оригинальность исследовательских проектов с помощью сайтов антиплагиат. Но проверка платная, стоит около 500 рублей. Действительно ли родители должны платить за это?