bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 14:17

Published 19 декабря, 14:17

Modified 19 декабря, 14:17

Updated 19 декабря, 14:17

Из белгородских школ вновь поступают жалобы

Белгородских школьников заставляют использовать платный антиплагиат? Ответ минобра

19 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI. Из белгородских школ вновь поступают жалобы

Белгородцы пожаловались на требование использовать платный антиплагиат в школах

Сюжет
Образование
Наша песня хороша, начинай сначала. Споры насчёт необходимости огромного объёма внеурочных занятий, которые школьники не могут пройти без использования интернета, не утихают в Сети. К ним добавилась претензия о требовании использовать платный антиплагиат для проверки работ. Что ответили в минобре?

Белгородцы попросили дать конкретный ответ на тему обязательности дополнительных занятий. Речь идёт об уроках на сайтах «Учи.ру», «Алгоритмика» и других. Жалобы на них поступают уже далеко не в первый раз.

Дети, по словам родителей, часами проводят время за монитором, «пытаясь дать ответы на такие вопросы, на которые ответов нет даже у взрослых».

«Как я понял, вовлечённость учеников школы в эти дополнительные и необязательные занятия очень влияет на рейтинг школы, из министерства образования спрашивают директоров школ об участии школьников, а уж директора — с учителей. <…> Что делать родителям, с которых требуют отчётов по выполнению?» — пишут белгородцы в соцсетях.

Но это не единственный вопрос на повестке дня. Оказывается, с девятиклассников, по словам того же обратившегося, учителя начали требовать проверять оригинальность исследовательских проектов с помощью сайтов антиплагиат. Но проверка платная, стоит около 500 рублей. Действительно ли родители должны платить за это?

Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин подтвердил, что рейтинги школ касаются охвата детей внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, но те являются лишь «дополнительной возможностью для обучения». Право выбора курса остаётся за родителями.

«Требований министерства образования Белгородской области по обязательному использованию онлайн-платформ в обучении детей не существует», — подчеркнул министр.

Выяснить законность требований о предоставлении отчёта о выполнении можно, обратившись к директору школы или в министерство образования.

А вот насчёт антиплагиата: учителя не могут предъявлять обязательные требования о проверке творческих и исследовательских работ школьников ни детям, ни родителям. Контроль за самостоятельным выполнением оставляют именно за взрослыми.

Милёхин также попросил направить ему подробную информацию о требовании использовать программу антиплагиат.

«Сами без интернета ответите?» Родители — о бесконечных тестах в школах Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородку поразило «равнодушие» сотрудников одной из школ«В воде 10 минут стояли»: белгородцы пожаловались на затопленное укрытие у школыПо регламенту: белгородской пенсионерке не дали спрятаться в школе во время тревоги
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Образование#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Милёхин#Антиплагиат#Дополнительные занятия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика