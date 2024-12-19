Белгородских школьников заставляют использовать платный антиплагиат? Ответ минобра

Posted 19 декабря, 14:17
Published 19 декабря, 14:17
Modified 19 декабря, 14:17
Updated 19 декабря, 14:17
Белгородцы попросили дать конкретный ответ на тему обязательности дополнительных занятий. Речь идёт об уроках на сайтах «Учи.ру», «Алгоритмика» и других. Жалобы на них поступают уже далеко не в первый раз.
Дети, по словам родителей, часами проводят время за монитором, «пытаясь дать ответы на такие вопросы, на которые ответов нет даже у взрослых».
«Как я понял, вовлечённость учеников школы в эти дополнительные и необязательные занятия очень влияет на рейтинг школы, из министерства образования спрашивают директоров школ об участии школьников, а уж директора — с учителей. <…> Что делать родителям, с которых требуют отчётов по выполнению?» — пишут белгородцы в соцсетях.
Но это не единственный вопрос на повестке дня. Оказывается, с девятиклассников, по словам того же обратившегося, учителя начали требовать проверять оригинальность исследовательских проектов с помощью сайтов антиплагиат. Но проверка платная, стоит около 500 рублей. Действительно ли родители должны платить за это?
Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин подтвердил, что рейтинги школ касаются охвата детей внеурочной деятельностью и дополнительным образованием, но те являются лишь «дополнительной возможностью для обучения». Право выбора курса остаётся за родителями.
«Требований министерства образования Белгородской области по обязательному использованию онлайн-платформ в обучении детей не существует», — подчеркнул министр.
Выяснить законность требований о предоставлении отчёта о выполнении можно, обратившись к директору школы или в министерство образования.
А вот насчёт антиплагиата: учителя не могут предъявлять обязательные требования о проверке творческих и исследовательских работ школьников ни детям, ни родителям. Контроль за самостоятельным выполнением оставляют именно за взрослыми.
Милёхин также попросил направить ему подробную информацию о требовании использовать программу антиплагиат.