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Posted 18 декабря, 14:34

Published 18 декабря, 14:34

Modified 18 декабря, 14:42

Updated 18 декабря, 14:42

Жителям Белгородской области снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Жителям Белгородской области снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

18 декабря 2024, 14:34
Фото: МТС.
Белгородцы снова могут пользоваться безлимитным мобильным интернетом. Новая опция «Безлимит полный» предоставляет интернет на максимальной скорости без ограничений по объему трафика, дням недели или времени суток.

Для новых абонентов МТС при первом подключении Тарифа 24 (который также включает в себя подписки на МТС Музыку и KION) опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость, но также ее могут подключить и абоненты других популярных среди жителей Владимирской области тарифов — МТС Больше, МТС Супер, Тариф №1, №6, №7. При этом стоимость опции «Полного безлимита» составит 1 рубль в месяц.

«МТС в 2024 году модернизировала сеть на территории всего региона. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы запускать госуслуги, цифровые сервисы в смартфоне, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы онлайн. Чтобы оценить эти и другие возможности сети, МТС вернула безлимитный интернет и установила специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Госуслуги#Тарифы#Сотовая связь#Белгород#Безлимитный интернет
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