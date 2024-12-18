Жителям Белгородской области снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Posted 18 декабря, 14:34
Published 18 декабря, 14:34
Modified 18 декабря, 14:42
Updated 18 декабря, 14:42
Для новых абонентов МТС при первом подключении Тарифа 24 (который также включает в себя подписки на МТС Музыку и KION) опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость, но также ее могут подключить и абоненты других популярных среди жителей Владимирской области тарифов — МТС Больше, МТС Супер, Тариф №1, №6, №7. При этом стоимость опции «Полного безлимита» составит 1 рубль в месяц.
«МТС в 2024 году модернизировала сеть на территории всего региона. Новой скорости передачи данных достаточно, чтобы запускать госуслуги, цифровые сервисы в смартфоне, учиться и работать удаленно, смотреть фильмы онлайн. Чтобы оценить эти и другие возможности сети, МТС вернула безлимитный интернет и установила специальную абонентскую плату по популярному тарифу на целый год при подключении нового номера или переходе от другого оператора», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.