Жителям Белгородской области снова стал доступен безлимитный мобильный интернет

Для новых абонентов МТС при первом подключении Тарифа 24 (который также включает в себя подписки на МТС Музыку и KION) опция с безлимитным интернетом уже включена в стоимость, но также ее могут подключить и абоненты других популярных среди жителей Владимирской области тарифов — МТС Больше, МТС Супер, Тариф №1, №6, №7. При этом стоимость опции «Полного безлимита» составит 1 рубль в месяц.