В России назвали победителей национальной экспертной премии в сфере туризма

Национальная экспертная премия в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery была учреждена в этом году. В ее программе пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные категории («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).