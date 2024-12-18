В России назвали победителей национальной экспертной премии в сфере туризма

Posted 18 декабря, 20:04
Published 18 декабря, 20:04
Modified 18 декабря, 20:06
Updated 18 декабря, 20:06
Жюри отметило лучшие достижения в туристическом бизнесе, сфере путешествий и гостеприимства в России.
Москва победила в номинации «Место, регион, курорт». Также проект по запуску 3-го и 4-го Московских центральных диаметров в этом году одержал победу в номинации «Инфраструктура». Республика Алтай была удостоена премии в номинации «Лучший департамент туризма», пишет autopanorama.ru.
В номинации «Гастрономия» сразу два кандидата стали победителями — мнения членов жюри разделились поровну. Это рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». Кроме этого, курорт Манжерок завоевал награду еще в одной категории — «Гостеприимство».
Лучшим в номинации «Культурная программа» признан мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята», проходивший в Тульской области. «Туристической персоной года» стала Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» и куратор Дома российской кухни на ВДНХ.
Китайский внедорожник Exeed RX экспертное жюри признало «Лучшим автомобилем для путешествий».
Победителями специального проекта «Протестировано Discovery» стали цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческая организация «Туристский информационный центр» Самарской области, китайский Foton Tunland (пикап года) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.
Национальная экспертная премия в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery была учреждена в этом году. В ее программе пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные категории («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).
Председателем жюри, состоящего из двадцати экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий, стал телеведущий Михаил Кожухов.