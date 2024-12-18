В «Домклик» рассказали, в каких регионах было выдано больше всего ипотеки

Posted 18 декабря, 07:57
Published 18 декабря, 07:57
Modified 18 декабря, 07:57
Updated 18 декабря, 07:57
За неполный 2024 год специалисты получили данные, демонстрирующие достаточно четкую картину: рынок ипотечного кредитования наиболее активен и развит именно в столице РФ. В совокупности объем кредитов на жилье, полученных в этом году в Москве, достигает 240,3 млрд рублей. Это соответствует 11,6% от общего объема выдач по всей Российской Федерации, пишет newsnn.ru.
Вторую и третью позиции рейтинга занимают Подмосковье (191,2 млрд рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по стране) и Санкт-Петербург (119,8 млрд рублей, или 5,8%).
Далее следуют Краснодарский край (113 млрд рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 млрд рублей, или 4,2%).
Кроме того, в первую десятку вошли такие регионы, как Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Приморский край. В этих регионах России доля от общего объема выдач ипотечных кредитов по всей стране колеблется от 3,7% до 2%, что соответствует диапазону от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей в денежном эквиваленте.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
Согласно прогнознам специалистов, сделанным по итогам уходящего года, по всей России Сбер выдаст ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.