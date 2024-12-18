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Posted 18 декабря, 07:57

Published 18 декабря, 07:57

Modified 18 декабря, 07:57

Updated 18 декабря, 07:57

В «Домклик» рассказали, в каких регионах было выдано больше всего ипотеки

В «Домклик» рассказали, в каких регионах было выдано больше всего ипотеки

18 декабря 2024, 07:57
Фото: 1MI.
Подтвердив прогнозы аналитиков, Москва стала первой в рейтинге регионов России по объему выдач ипотечных кредитов за текущий год. Эксперты «Домклик» презентовали итоги исследования, в котором учтены сделки по ипотеке, проведенные в 2024 году по линии Сбербанка.

За неполный 2024 год специалисты получили данные, демонстрирующие достаточно четкую картину: рынок ипотечного кредитования наиболее активен и развит именно в столице РФ. В совокупности объем кредитов на жилье, полученных в этом году в Москве, достигает 240,3 млрд рублей. Это соответствует 11,6% от общего объема выдач по всей Российской Федерации, пишет newsnn.ru.

Вторую и третью позиции рейтинга занимают Подмосковье (191,2 млрд рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по стране) и Санкт-Петербург (119,8 млрд рублей, или 5,8%).

Далее следуют Краснодарский край (113 млрд рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 млрд рублей, или 4,2%).

Кроме того, в первую десятку вошли такие регионы, как Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Приморский край. В этих регионах России доля от общего объема выдач ипотечных кредитов по всей стране колеблется от 3,7% до 2%, что соответствует диапазону от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей в денежном эквиваленте.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Согласно прогнознам специалистов, сделанным по итогам уходящего года, по всей России Сбер выдаст ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.

#Общество
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