В «Домклик» рассказали, в каких регионах было выдано больше всего ипотеки

Кроме того, в первую десятку вошли такие регионы, как Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Приморский край. В этих регионах России доля от общего объема выдач ипотечных кредитов по всей стране колеблется от 3,7% до 2%, что соответствует диапазону от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей в денежном эквиваленте.