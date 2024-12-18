В Белгороде насмерть сбили мужчину, который пробегал дорогу на красный свет

Posted 18 декабря, 10:24
Published 18 декабря, 10:24
Modified 18 декабря, 10:24
Updated 18 декабря, 10:24
Вчера, 17 декабря, в Белгороде зарегистрировали сразу три аварии. Первая произошла в полночь на улице Преображенской. 60-летний водитель Renault Logan наехал на 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его госпитализировали, но в медучреждении он скончался.
В оставшихся двух авариях были пострадавшие. Так, в пять часов утра на улице Константина Заслонова 51-летний водитель ИЖ-2717 превысил скорость и наехал на металлическое ограждение.
В полдень в автобусе «ЛиАЗ» пострадала 68-летняя пассажирка. 29-летний водитель маршрута резко затормозил, из-за чего та упала в салоне.
Аварии с пострадавшими жителями также произошли на автодороге Короча — Чернянка — Красное и на дороге Белгород — М4 «Дон» в Корочанском районе, в посёлке Северный в Белгородском районе и в Старом Осколе. Всего в этих населённых пунктах пострадали пять человек. Обошлось без погибших.