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Posted 18 декабря, 10:24

Published 18 декабря, 10:24

Modified 18 декабря, 10:24

Updated 18 декабря, 10:24

Мужчина погиб в Белгороде на дороге

В Белгороде насмерть сбили мужчину, который пробегал дорогу на красный свет

18 декабря 2024, 10:24
Фото: 1MI. Мужчина погиб в Белгороде на дороге
Сюжет
Авария
Белгородца госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако спасти не смогли. В Белгороде произошло ещё два ДТП, в которых пострадали жители. Аварии случились и в других населённых пунктах региона, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Вчера, 17 декабря, в Белгороде зарегистрировали сразу три аварии. Первая произошла в полночь на улице Преображенской. 60-летний водитель Renault Logan наехал на 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. Его госпитализировали, но в медучреждении он скончался.

В оставшихся двух авариях были пострадавшие. Так, в пять часов утра на улице Константина Заслонова 51-летний водитель ИЖ-2717 превысил скорость и наехал на металлическое ограждение.

В полдень в автобусе «ЛиАЗ» пострадала 68-летняя пассажирка. 29-летний водитель маршрута резко затормозил, из-за чего та упала в салоне.

Аварии с пострадавшими жителями также произошли на автодороге Короча — Чернянка — Красное и на дороге Белгород — М4 «Дон» в Корочанском районе, в посёлке Северный в Белгородском районе и в Старом Осколе. Всего в этих населённых пунктах пострадали пять человек. Обошлось без погибших.

Серьёзная авария произошла перед перекрёстком в Белгороде
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