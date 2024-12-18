В Белгороде насмерть сбили мужчину, который пробегал дорогу на красный свет

Аварии с пострадавшими жителями также произошли на автодороге Короча — Чернянка — Красное и на дороге Белгород — М4 «Дон» в Корочанском районе, в посёлке Северный в Белгородском районе и в Старом Осколе. Всего в этих населённых пунктах пострадали пять человек. Обошлось без погибших.