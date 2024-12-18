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Posted 18 декабря, 13:21

Published 18 декабря, 13:21

Modified 18 декабря, 13:23

Updated 18 декабря, 13:23

Сколько человек утонуло зимой в Белгородской области?

Сколько человек утонуло зимой в Белгородской области?

18 декабря 2024, 13:21
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов назвал причины гибели людей на водных объектах региона.

По словам Потапова, ежегодно тонкий лёд в Белгородской области становится причиной гибели людей. Так, в течение осенне-зимнего периода 2023–2024 годов на водоёмах региона зарегистрировали пять происшествий, в которых погибли три человека. Несчастные случаи произошли в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском округах. При этом спасти удалось троих — одного в Алексеевском округе, а двоих в Белгороде.

С начала этой зимы на водоёме зарегистрировали одно происшествие. 15 декабря в селе Нижний Ольшанец рыбак вышел на тонкий лёд и провалился в холодную воду. Его успели спасти очевидцы, которые были рядом.

Потапов добавил, что анализ гибели людей показывает, что большинство несчастных случаев происходит из-за выхода на неокрепший лёд во время ледостава и таяния льда, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за нахождения детей на водоёмах без сопровождения взрослых.

Чтобы выход на водоём не обернулся трагедией, необходимо соблюдать меры предосторожности:

  • выходить на лёд толщиной не менее семи сантиметров;
  • использовать ледяной покров водоёмов для катания на коньках при толщине льда более 12 сантиметров, а при массовом скоплении людей — более 25 сантиметров;
  • особую осторожность необходимо проявлять на руслах рек с быстрым течением;
  • не оставлять без присмотра детей;
  • при выходе на лёд иметь при себе средства спасения.
Сезон открыт: рыбак под Белгородом провалился под лёд
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Дети#Спасение#Водные объекты#Белгород#Утопление#Алкогольное опьянение#Тонкий лёд
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