Сколько человек утонуло зимой в Белгородской области?

Posted 18 декабря, 13:21
Published 18 декабря, 13:21
Modified 18 декабря, 13:23
Updated 18 декабря, 13:23
По словам Потапова, ежегодно тонкий лёд в Белгородской области становится причиной гибели людей. Так, в течение осенне-зимнего периода 2023–2024 годов на водоёмах региона зарегистрировали пять происшествий, в которых погибли три человека. Несчастные случаи произошли в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском округах. При этом спасти удалось троих — одного в Алексеевском округе, а двоих в Белгороде.
С начала этой зимы на водоёме зарегистрировали одно происшествие. 15 декабря в селе Нижний Ольшанец рыбак вышел на тонкий лёд и провалился в холодную воду. Его успели спасти очевидцы, которые были рядом.
Потапов добавил, что анализ гибели людей показывает, что большинство несчастных случаев происходит из-за выхода на неокрепший лёд во время ледостава и таяния льда, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, а также из-за нахождения детей на водоёмах без сопровождения взрослых.
Чтобы выход на водоём не обернулся трагедией, необходимо соблюдать меры предосторожности: