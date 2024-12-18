Сколько человек утонуло зимой в Белгородской области?

По словам Потапова, ежегодно тонкий лёд в Белгородской области становится причиной гибели людей. Так, в течение осенне-зимнего периода 2023–2024 годов на водоёмах региона зарегистрировали пять происшествий, в которых погибли три человека. Несчастные случаи произошли в Белгородском районе, Валуйском и Шебекинском округах. При этом спасти удалось троих — одного в Алексеевском округе, а двоих в Белгороде.