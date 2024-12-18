При пожарах в Белгородской области погиб 61 человек

Posted 18 декабря, 15:27
Published 18 декабря, 15:27
Modified 18 декабря, 15:29
Updated 18 декабря, 15:29
По официальным данным, на 18 декабря в Белгородской области зарегистрировали 1958 пожаров, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В текущем году погиб 61 человек. В прошлом — 63, в том числе один ребёнок. При пожарах травмы получили 40 белгородцев.
Как отметил Потапов, основную долю составили пожары, произошедшие на открытой территории, — 906. Второе место занимают пожары в жилых зданиях — 431, при которых погибли 55 человек. Также основными объектами возгораний стали машины — 93 случая.
Среди основных причин пожаров:
Напомним, в регионе с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года случился 41 пожар. Погиб один человек.