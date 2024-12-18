При пожарах в Белгородской области погиб 61 человек

По официальным данным, на 18 декабря в Белгородской области зарегистрировали 1958 пожаров, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В текущем году погиб 61 человек. В прошлом — 63, в том числе один ребёнок. При пожарах травмы получили 40 белгородцев.