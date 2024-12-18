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Posted 18 декабря, 15:27

Published 18 декабря, 15:27

Modified 18 декабря, 15:29

Updated 18 декабря, 15:29

При пожарах в Белгородской области погиб 61 человек

При пожарах в Белгородской области погиб 61 человек

18 декабря 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney.
Статистику озвучил начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов. Он также назвал причины возникновения пожаров.

По официальным данным, на 18 декабря в Белгородской области зарегистрировали 1958 пожаров, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В текущем году погиб 61 человек. В прошлом — 63, в том числе один ребёнок. При пожарах травмы получили 40 белгородцев.

Как отметил Потапов, основную долю составили пожары, произошедшие на открытой территории, — 906. Второе место занимают пожары в жилых зданиях — 431, при которых погибли 55 человек. Также основными объектами возгораний стали машины — 93 случая.

Среди основных причин пожаров:

  • неосторожное обращение с огнём — 969;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 523;
  • неисправность печного оборудования — 116;
  • поджог — 70.

Напомним, в регионе с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года случился 41 пожар. Погиб один человек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Гибель#Белгород
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