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Posted 18 декабря, 12:19

Published 18 декабря, 12:19

Modified 18 декабря, 12:20

Updated 18 декабря, 12:20

Дворники остаются в топ-3 дефицитных профессий в Белгородской области

Неожиданно: в Белгородской области не хватает дворников

18 декабря 2024, 12:19
Фото: 1MI. Дворники остаются в топ-3 дефицитных профессий в Белгородской области

В Белгородской области сложился дефицит дворников, врачей и продавцов

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Работа
С началом СВО в Белгородской области зафиксировали нехватку специалистов. Но в каких сферах дефицит наиболее ярко выражен? Ответ на этот вопрос выяснили специалисты hh.ru.

В 2024 году наибольший дефицит сотрудников наблюдался в пяти профессиях: нехватку заметили среди продавцов, поваров, дворников, врачей и токарей.

На середину декабря в Белгородской области наблюдается высокая конкуренция среди работодателей за таких специалистов, как токари, фрезеровщики, шлифовщики и врачи — на одну такую вакансию приходится примерно 0,5 резюме. Также 0,6 резюме приходится на дворников, по 0,8 — на поваров, пекарей и кондитеров, по 0,9 — на продавцов-консультантов и кассиров, по одному резюме — на слесарей, сантехников, автослесарей и автомехаников.

В топ-20 профессий также входят:

  • сварщики и кладовщики — по 1,2 резюме на вакансию;
  • администраторы в магазинах — по 1,3;
  • инженеры ПНР — по 1,4;
  • электромонтажники и машинисты — по 1,5;
  • операторы производственной линии и call-центра — по 1,6%
  • маляры, штукатуры, товароведы, мерчандайзеры и разнорабочие — по 1,9 резюме.
«Нужно понимать, что эти проблемы не исчезнут в 2025 году — людей не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на будущие годы», — прокомментировала дефицит сотрудников директор hh.ru в ЦФО Марина Качанова.
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