Неожиданно: в Белгородской области не хватает дворников

Posted 18 декабря, 12:19
Published 18 декабря, 12:19
Modified 18 декабря, 12:20
Updated 18 декабря, 12:20
В 2024 году наибольший дефицит сотрудников наблюдался в пяти профессиях: нехватку заметили среди продавцов, поваров, дворников, врачей и токарей.
На середину декабря в Белгородской области наблюдается высокая конкуренция среди работодателей за таких специалистов, как токари, фрезеровщики, шлифовщики и врачи — на одну такую вакансию приходится примерно 0,5 резюме. Также 0,6 резюме приходится на дворников, по 0,8 — на поваров, пекарей и кондитеров, по 0,9 — на продавцов-консультантов и кассиров, по одному резюме — на слесарей, сантехников, автослесарей и автомехаников.
В топ-20 профессий также входят:
«Нужно понимать, что эти проблемы не исчезнут в 2025 году — людей не станет больше, а конкуренция за массовые роли не станет меньше. Это наша реальность на будущие годы», — прокомментировала дефицит сотрудников директор hh.ru в ЦФО Марина Качанова.