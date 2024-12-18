Неожиданно: в Белгородской области не хватает дворников

На середину декабря в Белгородской области наблюдается высокая конкуренция среди работодателей за таких специалистов, как токари, фрезеровщики, шлифовщики и врачи — на одну такую вакансию приходится примерно 0,5 резюме. Также 0,6 резюме приходится на дворников, по 0,8 — на поваров, пекарей и кондитеров, по 0,9 — на продавцов-консультантов и кассиров, по одному резюме — на слесарей, сантехников, автослесарей и автомехаников.