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Posted 18 декабря, 08:02

Published 18 декабря, 08:02

Modified 18 декабря, 08:02

Updated 18 декабря, 08:02

Белгородцы пожаловались на пробки в районе «Амакса» и «Южного» рынка

Названа причина пробок на двух перекрёстках на проспекте Ватутина в Белгороде

18 декабря 2024, 08:02
Фото: 1MI. Белгородцы пожаловались на пробки в районе «Амакса» и «Южного» рынка

Белгородцы сообщили о странной работе светофоров на двух перекрёстках

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Новости Белгорода
Речь идёт о пересечении проспекта Ватутина и улицы Костюкова и пересечении проспекта Ватутина и улицы 5 Августа. Власти заявили, что светофоры действительно работали с нарушениями.

По словам белгородки, из-за некорректных светофоров на данных участках регулярно образуется огромная пробка с утра. Проехать могут только три или пять машин.

«Раньше время светофора на проезд на перекрёстке Костюкова — Ватутина было 72 секунды, сейчас 48 секунд, ещё и красный следом на 5 Августа загорается, от чего никто не успевает толком проехать, и люди стоят в пробке больше часа. Прошу решить проблему и наладить работу светофора, так как раньше такого не было», — написала она в соцсетях.

Мэр Валентин Демидов поручил специалистам Белгорблагоустройства дополнительно проанализировать ситуацию на этом участке.

После этого в администрации сообщили, что изменение длительности работы сигналов светофоров произошло по техническим причинам. Канал связи автоматизированной системы управления дорожным движением передавал сигнал с нарушением.

«В настоящий момент ведутся работы по восстановлению канала связи. Для работ привлечены поставщики оборудования, так как причина нарушений находится на их стороне. Предполагаемый срок устранения неисправности — до конца декабря», — ответили в мэрии.
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#Валерия Колесникова#Город#Светофоры#Новости Белгорода#Перекрёсток#Пробки#Амакс#Жалобы#Белгород#Южный рынок
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