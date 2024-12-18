Названа причина пробок на двух перекрёстках на проспекте Ватутина в Белгороде

Posted 18 декабря, 08:02
Published 18 декабря, 08:02
Modified 18 декабря, 08:02
Updated 18 декабря, 08:02
По словам белгородки, из-за некорректных светофоров на данных участках регулярно образуется огромная пробка с утра. Проехать могут только три или пять машин.
«Раньше время светофора на проезд на перекрёстке Костюкова — Ватутина было 72 секунды, сейчас 48 секунд, ещё и красный следом на 5 Августа загорается, от чего никто не успевает толком проехать, и люди стоят в пробке больше часа. Прошу решить проблему и наладить работу светофора, так как раньше такого не было», — написала она в соцсетях.
Мэр Валентин Демидов поручил специалистам Белгорблагоустройства дополнительно проанализировать ситуацию на этом участке.
После этого в администрации сообщили, что изменение длительности работы сигналов светофоров произошло по техническим причинам. Канал связи автоматизированной системы управления дорожным движением передавал сигнал с нарушением.
«В настоящий момент ведутся работы по восстановлению канала связи. Для работ привлечены поставщики оборудования, так как причина нарушений находится на их стороне. Предполагаемый срок устранения неисправности — до конца декабря», — ответили в мэрии.