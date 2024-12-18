«Нарочно создают пробки»: белгородцы месяц «застревают» на дороге из-за ремонта

Posted 18 декабря, 09:50
Published 18 декабря, 09:50
Modified 18 декабря, 09:50
Updated 18 декабря, 09:50
Местный застройщик, по словам жителей Белгорода, месяц назад перекрыл проезд из-за прокладки коммуникаций и организовал неудобный объезд из щебня. Но ремонт полотна встал, как и движение на дороге.
«Несколько жилых массивов юго-западной части города и Белгородского района вынуждены утром выезжать очень-очень рано и всё равно стоять по 25-30 минут на этих участках в пробке, так как пропускная способность упала до критического минимума. Приходится ехать на этих участках со скоростью 5 км/ч, беречь подвеску автомобиля. Мы возим детей в сад и школу в город. Путь, который раньше занимал 20-25 мин, сейчас занимает час и больше», — пишут жители.
Они утверждают, что на первом этапе работ строители действительно старались, но теперь здесь одновременно работают «1,5 человека». Один из двух ремонтируемых участков уже давно засыпан, но дорожное полотно так и не восстановили.
Автомобилисты переживают, что могут застрять здесь в самый неподходящий момент — во время ракетной опасности или при атаке беспилотника.
«А если тревога? Куда деваться людям? Укрытий там два всего, и то далеко друг от друга. И если в такую пробку прилетит, то жертв может быть очень и очень много. Я понимаю, что нужно проложить тепломагистраль в строящийся район, но это надо делать слажено и быстро, а не растягивая на месяцы», — беспокоятся люди.
Мэр Валентин Демидов отвечает на обращения однотипно: власти понимают, что ремонтные работы создают неудобства для жителей, но провести их необходимо. Пообещал, что специалисты управы приедут на место и проверят ход работ.
Претензии возникли и к ремонту моста на Красноармейской улице. Точнее к выбору времени его проведения.
«Ничего, что за окном декабрь, а мы производим ремонт подпорок в неблагоприятных погодных условиях? Наверное, деньги нужно срочно освоить. Прекратите уже эти безобразия», — возмутился белгородец.
С ней, по словам градоначальника, тоже ничего сделать нельзя. Подпорная конструкция моста находится в «ненормативном состоянии» и создаёт угрозу жизни людей.
«В настоящее время ведутся работы, которые не зависят от погодных условий. Контракт двухгодичный, весь объём восстановления подпорной стены будет выполнен в 2025 году», — уточнил Демидов.
Напомним, что причиной другой пробки в Белгороде, как оказалось, стала неисправность светофоров.
Губернатор также назвал дату, когда решится проблема с заторами на северном выезде.