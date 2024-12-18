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Posted 18 декабря, 09:19

Published 18 декабря, 09:19

Modified 18 декабря, 09:19

Updated 18 декабря, 09:19

Тротуар на проспекте Славы в Белгороде

«Надо доставать коньки»: белгородцы второй день жалуются на катки на тротуарах

18 декабря 2024, 09:19
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». Тротуар на проспекте Славы в Белгороде

В Белгороде уже второй день не стихают жалобы на скользкие тротуары

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Новости Белгорода
В Сети снова появилась волна жалоб на скользкие тротуары. Бесплатные катки появились у жителей не только Белгорода, но и других населённых пунктов.

Белгородцы продолжают жаловаться на гололёд на тротуарах. На этот раз естественный каток заметили по пути школу № 16 в Белгороде. По словам жительницы, дети и взрослые уже два дня падают на подходе к учреждению.

«Эти два дня дети падают и взрослые. Дорожка идёт под спуск. Или подождут, пока кто-то что-то поломает себе?» — спросила белгородка.

Ей ответил мэр Валентин Демидов: по его словам, он уже направил на место работников Белгорблагоустройства для обработки территории.

Скользкие дорожки по пути в школуСкользкие дорожки по пути в школу
Скользкие дорожки по пути в школуСкользкие дорожки по пути в школу
Скользкие дорожки по пути в школу. Фото: страница Вячеслава Гладкова

На проспекте Славы, 123 тоже очень скользко: весь широкий тротуар превратился в каток.

«Утро 18 декабря, проспект Славы, 123. Наверное, надо доставать коньки», — написала Telegram-каналу «Белгород № 1» женщина.
Тротуар на проспекте Славы в БелгородеТротуар на проспекте Славы в Белгороде
Тротуар на проспекте Славы в БелгородеТротуар на проспекте Славы в Белгороде
Тротуар на проспекте Славы в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»

Чистый лёд на тротуарах заметили и жители Драгунского-75 по улице Исторической. Однако ответ от властей они пока так и не получили.

Скользкие дорожки в ДрагунскомСкользкие дорожки в Драгунском
Скользкие дорожки в ДрагунскомСкользкие дорожки в Драгунском
Скользкие дорожки в Драгунском. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что жаловаться на скользкий тротуар жители начали ещё вчера, 17 декабря.

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