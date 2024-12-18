«Надо доставать коньки»: белгородцы второй день жалуются на катки на тротуарах

Posted 18 декабря, 09:19
Published 18 декабря, 09:19
Modified 18 декабря, 09:19
Updated 18 декабря, 09:19
Белгородцы продолжают жаловаться на гололёд на тротуарах. На этот раз естественный каток заметили по пути школу № 16 в Белгороде. По словам жительницы, дети и взрослые уже два дня падают на подходе к учреждению.
«Эти два дня дети падают и взрослые. Дорожка идёт под спуск. Или подождут, пока кто-то что-то поломает себе?» — спросила белгородка.
Ей ответил мэр Валентин Демидов: по его словам, он уже направил на место работников Белгорблагоустройства для обработки территории.
На проспекте Славы, 123 тоже очень скользко: весь широкий тротуар превратился в каток.
«Утро 18 декабря, проспект Славы, 123. Наверное, надо доставать коньки», — написала Telegram-каналу «Белгород № 1» женщина.
Чистый лёд на тротуарах заметили и жители Драгунского-75 по улице Исторической. Однако ответ от властей они пока так и не получили.