Как работает нефтебаза в Белгороде после пожара в 2022 году?

Posted 18 декабря, 14:38
Published 18 декабря, 14:38
Modified 18 декабря, 14:40
Updated 18 декабря, 14:40
Потапов напомнил, что возгорание нефтебазы в Белгороде произошло 1 апреля 2022 года. В резервуарном парке из 26 ёмкостей горело шесть.
Была угроза перехода огня на соседние резервуары, угрозы взрыва. Нам удалось всё купировать и в установленные сроки ликвидировать пожар. Хотя это заняло более 17 часов.
Сергей Потапов
Потапов рассказал, что после случившегося вопрос работы нефтебаз вынесли на рассмотрение оперативного штаба, где было принято решение о снижении запасов на базах хранения до минимального, а на некоторых — до нуля.
Сейчас, по сути, на нефтебазе в Белгороде топливо не хранится. Что касается остальных нефтебаз, там выполнена работа по их защите. При этом даже все предпринятые меры не дают 100% защиты от атак.
Сергей Потапов
Напомним, тогда около 05:40 загорелась нефтебаза на Крейде. Пожар произошёл после двух авиаударов со стороны украинских вертолётов.
Жителей домов, которые находились рядом с местом происшествия, на время отвезли в здание «Белгород-Арены». Пострадавших в результате пожара не было.