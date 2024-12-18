Как работает нефтебаза в Белгороде после пожара в 2022 году?

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Два года назад 1 апреля два украинских вертолёта нанесли авиаудар по нефтебазе на Крейде в Белгороде. В результате этого на объекте начался пожар. Работает ли нефтебаза сейчас, рассказал начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов.