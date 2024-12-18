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Posted 18 декабря, 14:38

Published 18 декабря, 14:38

Modified 18 декабря, 14:40

Updated 18 декабря, 14:40

Как работает нефтебаза в Белгороде после пожара в 2022 году?

Как работает нефтебаза в Белгороде после пожара в 2022 году?

18 декабря 2024, 14:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Два года назад 1 апреля два украинских вертолёта нанесли авиаудар по нефтебазе на Крейде в Белгороде. В результате этого на объекте начался пожар. Работает ли нефтебаза сейчас, рассказал начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов.

Потапов напомнил, что возгорание нефтебазы в Белгороде произошло 1 апреля 2022 года. В резервуарном парке из 26 ёмкостей горело шесть.

Была угроза перехода огня на соседние резервуары, угрозы взрыва. Нам удалось всё купировать и в установленные сроки ликвидировать пожар. Хотя это заняло более 17 часов.
Сергей Потапов

Потапов рассказал, что после случившегося вопрос работы нефтебаз вынесли на рассмотрение оперативного штаба, где было принято решение о снижении запасов на базах хранения до минимального, а на некоторых — до нуля.

Сейчас, по сути, на нефтебазе в Белгороде топливо не хранится. Что касается остальных нефтебаз, там выполнена работа по их защите. При этом даже все предпринятые меры не дают 100% защиты от атак.
Сергей Потапов

Напомним, тогда около 05:40 загорелась нефтебаза на Крейде. Пожар произошёл после двух авиаударов со стороны украинских вертолётов.

Жителей домов, которые находились рядом с местом происшествия, на время отвезли в здание «Белгород-Арены». Пострадавших в результате пожара не было.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Нефтебаза
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