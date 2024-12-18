Гладков рассказал о начале реконструкции дома культуры в Валуйском округе

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Здание культурно-досугового центра в Принцевке в последний раз капитально ремонтировали в 2011 году, а построен он ещё в 1970 году. Капитальный ремонт придётся провести на общей площади в 162 м². Работы закончат в первом квартале 2025 года. Белгородцы с просьбой о капремонте обращались ещё давно.

В валуйском селе под названием Принцевка на средства из резервного фонда правительства Белгородской области начали реконструкцию местного Дома культуры. Здание культурно-досугового центра построено ещё в 1970 году и капитальный ремонт «видело» только в 2011 году, а вот техническое обновление провели через год, в 2012 году. В 2018 году Дому культуры было присвоено звание «Модельный Дом культуры». Общая площадь здания, на которой проведут ремонт, — 162 м². Планируется отремонтировать крышу, цоколь, инженерные коммуникации, поменять окна, двери, потолки, отделать внутренние стены и установить небольшие архитектурные элементы на прилегающей территории. Завершить ремонт планируют в первом квартале 2025 года. «Жители села Принцевка Валуйского округа давно обращались по поводу ремонта своего Дома культуры. Решение принято, начали капитальный ремонт. Очень рассчитываю на то, что строители качественно выполнят свои задачи, и жители после окончания ремонта получат фактически новый Дом культуры, а значит, и новые возможности реализовать свои многочисленные таланты. Постараюсь во время рабочей поездки приехать и посмотреть ход выполнения этих работ», — заявил Вячеслав Гладков. В доме культуры села Принцевка Валуйского района есть зал на 99 мест. Для развития творческих способностей и организации досуга граждан работают 20 клубных групп различных жанров: вокальное, театральное и художественное слово, а также декоративно-прикладное искусство. Общее число участников составляет 340 человек, включая 170 детей, подростков и молодёжь. Гладков: «Цель — сделать Белгородчину лидером по доступным ценам на продукты питания» Узнать подробнее Читайте также: Гладков: в селе Лозная Ровеньского района заменили водоподъёмные колонны Гладков: Белгородская область сохраняет и сохранит ведущие позиции по качеству дорог Гладков: «За две недели 445 белгородцев получили выплаты за утраченное жильё»