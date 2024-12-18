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Posted 18 декабря, 09:22

Published 18 декабря, 09:22

Modified 18 декабря, 09:23

Updated 18 декабря, 09:23

ФОМС: Свыше 3,5 млн граждан из новых российских регионов получили полисы ОМС

ФОМС: Свыше 3,5 млн граждан из новых российских регионов получили полисы ОМС

18 декабря 2024, 09:22
Фото: 1MI.
Свыше 3,5 миллиона жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования. Данную статистику привел председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Он также отметил, что за все время оформления цифровых полисов ОМС такие электронные документы получили почти 22 миллиона россиян.

Благодаря наличию полиса ОМС население новых российских регионов, как и остальные застрахованные, имеет право бесплатно получать качественную медицинскую помощь как на территории проживания, так и в любом уголке страны. Это правило распространяется также на получение высокотехнологичной медпомощи во всех клиниках федерального уровня, пишет newizv.ru.

Чтобы получить полис ОМС, россиянину потребуется посетить территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или подать заявку через портал «Госуслуги».

Буквально на днях правительство утвердило алгоритм финансовой поддержки Фонда ОМС в новых субъектах России на грядущий год. С января население четырех регионов продолжит получать бесплатную медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь согласно реализации базовой программы ОМС. Суммарный объем средств, предоставляемый на такие нужды из казны фонда, составит свыше 58 миллиардов рублей.

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