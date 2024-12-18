ФОМС: Свыше 3,5 млн граждан из новых российских регионов получили полисы ОМС

Благодаря наличию полиса ОМС население новых российских регионов, как и остальные застрахованные, имеет право бесплатно получать качественную медицинскую помощь как на территории проживания, так и в любом уголке страны. Это правило распространяется также на получение высокотехнологичной медпомощи во всех клиниках федерального уровня, пишет newizv.ru.