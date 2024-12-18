Еженедельно на штабах координационного центра при правительстве решаются проблемы ТКО

В РЭО сообщили, что по состоянию на октябрь 2024 года доля направленных на переработку ТКО составила 54,8 процента, а на обезвреживание и утилизацию — 13,7 процента. На захоронение было направлено 83,9 процента ТКО. В рамках реформы, которая проводилась с 2019-го по октябрь 2024 года, в стране появилось 286 объектов обращения с ТКО. Из них 146 специализируются на обработке, 79 — на утилизации и обезвреживании отходов, а 23 предназначены для размещения ТКО. Еще тридцать восемь объектов представляют собой комплексы обращения с отходами. Наряду с этим в России начали внедрять раздельный сбор отходов (РСО). Количество контейнерных площадок для раздельного накопления мусора возросло на 43 процента, а число самих баков — на 68 процентов. Благодаря мерам поддержки было закуплено 154 800 контейнеров для РСО. Под эти цели в стране оборудовали 200 000 площадок.