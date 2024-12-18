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Posted 18 декабря, 10:21

Published 18 декабря, 10:21

Modified 18 декабря, 10:21

Updated 18 декабря, 10:21

Еженедельно на штабах координационного центра при правительстве решаются проблемы ТКО

Еженедельно на штабах координационного центра при правительстве решаются проблемы ТКО

18 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.
Решением вопросов, возникающих в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), занимаются на штабах при координационном центре Правительства России. Эти штабы проходят каждую неделю.

Как отметили представители пресс-службы ППК «Российский экологический оператор», по итогам работы штабов за последние две недели можно сделать вывод, что некоторые вопросы в этой отрасли еще не решены. Они касаются преимущественно работы регоператоров и обеспеченности баков для ТКО и мусоровозами, сообщает 56orb.ru.

В пресс-службе компании уточнили, что работа ведется по таким направлениям, как «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерами», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Инфраструктура обращения». В рамках штабов в режиме реального времени представители РЭО, различных ведомств и участники отрасли обсуждают и корректируют предложения по совершенствованию системы обращения с отходами. В течение последнего месяца было принято большое количество инициатив, получивших развитие в виде нормативно-правовых актов.

С 2020 года региональные операторы столкнулись с такой проблемой, как рост расходов на транспортирование отходов. Затраты в этой области растут примерно на 20–30 процентов быстрее, чем инфляция. На штабе предложили внести изменения в законодательную базу в области тарифного регулирования. При этом необходимо учесть выпадающие расходы регоператоров в течение ближайшего цикла. В настоящее время разрыв между ростом расходов и их учетом в тарифах может составлять два года.

Регулирование тарифов должно осуществляться на основе данных, вносимых во ФГИС УТКО.

Кроме этого, для мониторинга вывоза ТКО с контейнерных площадок необходимо настроить видеопотоки с камер наружного видеонаблюдения. Три субъекта уже приступили к этой работе в тестовом режиме в ноябре этого года.

В РЭО сообщили, что по состоянию на октябрь 2024 года доля направленных на переработку ТКО составила 54,8 процента, а на обезвреживание и утилизацию — 13,7 процента. На захоронение было направлено 83,9 процента ТКО. В рамках реформы, которая проводилась с 2019-го по октябрь 2024 года, в стране появилось 286 объектов обращения с ТКО. Из них 146 специализируются на обработке, 79 — на утилизации и обезвреживании отходов, а 23 предназначены для размещения ТКО. Еще тридцать восемь объектов представляют собой комплексы обращения с отходами. Наряду с этим в России начали внедрять раздельный сбор отходов (РСО). Количество контейнерных площадок для раздельного накопления мусора возросло на 43 процента, а число самих баков — на 68 процентов. Благодаря мерам поддержки было закуплено 154 800 контейнеров для РСО. Под эти цели в стране оборудовали 200 000 площадок.

#Общество
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