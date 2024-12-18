ЕР продолжила поддержку участников СВО и их семей в осеннюю сессию

По его словам, «Единая Россия» реализовала важные инициативы, включая запрет на взыскание исполнительского сбора с участников спецоперации, а также наделение статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО.