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Posted 18 декабря, 15:06

Published 18 декабря, 15:06

Modified 18 декабря, 15:07

Updated 18 декабря, 15:07

ЕР продолжила поддержку участников СВО и их семей в осеннюю сессию

ЕР продолжила поддержку участников СВО и их семей в осеннюю сессию

18 декабря 2024, 15:06
Фото: er.ru.
«Единая Россия» приняла более 130 федеральных законов для поддержки участников спецоперации и их семей. О принятых мерах в осеннюю сессию сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, «Единая Россия» реализовала важные инициативы, включая запрет на взыскание исполнительского сбора с участников спецоперации, а также наделение статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО.

Кроме того, партия добилась внедрения возможности жилищной регистрации участников спецоперации по доверенности и предоставления внеочередного обеспечения жильем военнослужащим с детьми-инвалидами.

Якушев также отметил, что бюджет страны на текущий год дополнен поправками от «Единой России» на 161,7 млрд рублей, что позволяет поддержать строительство школ, развитие науки и инфраструктуры, а также нарастить оказание помощи семьям участников СВО.

Всего в осеннюю сессию фракция внесла 100 законопроектов, 87 из которых стали законами. Особое внимание уделено 17 законам по поддержке участников СВО, сообщает сайт er.ru.

На прошедшем XXII съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев обозначили задачи на будущее, подчеркнув важность работы по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, а также участия в национальных проектах, включая капитальный ремонт школ и программы социальной газификации.

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