ЕР продолжила поддержку участников СВО и их семей в осеннюю сессию

Posted 18 декабря, 15:06
Published 18 декабря, 15:06
Modified 18 декабря, 15:07
Updated 18 декабря, 15:07
По его словам, «Единая Россия» реализовала важные инициативы, включая запрет на взыскание исполнительского сбора с участников спецоперации, а также наделение статусом ветерана боевых действий работников военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей и сотрудников МЧС, участвующих в разминировании территорий в зоне СВО.
Кроме того, партия добилась внедрения возможности жилищной регистрации участников спецоперации по доверенности и предоставления внеочередного обеспечения жильем военнослужащим с детьми-инвалидами.
Якушев также отметил, что бюджет страны на текущий год дополнен поправками от «Единой России» на 161,7 млрд рублей, что позволяет поддержать строительство школ, развитие науки и инфраструктуры, а также нарастить оказание помощи семьям участников СВО.
Всего в осеннюю сессию фракция внесла 100 законопроектов, 87 из которых стали законами. Особое внимание уделено 17 законам по поддержке участников СВО, сообщает сайт er.ru.
На прошедшем XXII съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев обозначили задачи на будущее, подчеркнув важность работы по поддержке ветеранов боевых действий и их семей, а также участия в национальных проектах, включая капитальный ремонт школ и программы социальной газификации.