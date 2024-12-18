Эффектно появился: белгородский Дед Мороз возник «из-подо льда» на флайборде

В Белгороде Дед Мороз покорил флайборд

Сюжет Новый год

Летать на санях в наше время уже не просто неудобно. Это ещё и не модно. За тенденциями поспел Дед Мороз, удивив белгородцев своим прокатом на флайборде. Но что об этом говорить? Это надо видеть. Видео полёта опубликовал Telegram-канал «Берега».