Эффектно появился: белгородский Дед Мороз возник «из-подо льда» на флайборде

Posted 18 декабря, 15:06
Published 18 декабря, 15:06
Modified 18 декабря, 15:06
Updated 18 декабря, 15:06
«Настоящее чудо» случилось в парке «Берега» в Белгороде. Дедушка Мороз покорил флайборд. Это устройство, которое предназначено для экстремальной активности на воде. Вид спорта, где его используют, называется гидрофлайт.
Суть в том, чтобы спортсмен закрепил на ногах спецоборудование и с помощью реактивной тяги потока водяных струй двигался по сложной траектории.
Ранее сообщалось о том, что в Белгороде проведут водно-экстремальное шоу в рамках открытия новогодней ёлки. Стоимость контракта составила 2,8 миллиона рублей. Дата не уточнялась, поэтому не исключено, что то, что видели белгородцы на «Берегах», и было тем самым шоу.
Но не все Деды Морозы будут появляться так необычно. Например, волшебник, который зажжёт главную городскую ёлку и откроет другие новогодние объекты, будет разъезжать на простом автобусе.