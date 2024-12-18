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Posted 18 декабря, 15:06

Published 18 декабря, 15:06

Modified 18 декабря, 15:06

Updated 18 декабря, 15:06

Дед Мороз «прилетел» в Белгород на флайборде: видео

Эффектно появился: белгородский Дед Мороз возник «из-подо льда» на флайборде

18 декабря 2024, 15:06
Фото: 1MI. Дед Мороз «прилетел» в Белгород на флайборде: видео

В Белгороде Дед Мороз покорил флайборд

Сюжет
Новый год
Летать на санях в наше время уже не просто неудобно. Это ещё и не модно. За тенденциями поспел Дед Мороз, удивив белгородцев своим прокатом на флайборде. Но что об этом говорить? Это надо видеть. Видео полёта опубликовал Telegram-канал «Берега».

«Настоящее чудо» случилось в парке «Берега» в Белгороде. Дедушка Мороз покорил флайборд. Это устройство, которое предназначено для экстремальной активности на воде. Вид спорта, где его используют, называется гидрофлайт.

Суть в том, чтобы спортсмен закрепил на ногах спецоборудование и с помощью реактивной тяги потока водяных струй двигался по сложной траектории.

Ранее сообщалось о том, что в Белгороде проведут водно-экстремальное шоу в рамках открытия новогодней ёлки. Стоимость контракта составила 2,8 миллиона рублей. Дата не уточнялась, поэтому не исключено, что то, что видели белгородцы на «Берегах», и было тем самым шоу.

Но не все Деды Морозы будут появляться так необычно. Например, волшебник, который зажжёт главную городскую ёлку и откроет другие новогодние объекты, будет разъезжать на простом автобусе.

Видео: Telegram-канал «Берега». Эффектное появление Деда Мороза
На открытии новогодней ёлки в Белгороде проведут «водно-экстремальное шоу»
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