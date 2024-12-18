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Posted 18 декабря, 13:24

Published 18 декабря, 13:24

Modified 18 декабря, 13:26

Updated 18 декабря, 13:26

В Белгородской области в новогодние праздники произошёл 41 пожар

Больше 40 пожаров устроили белгородцы за прошлые новогодние праздники

18 декабря 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области в новогодние праздники произошёл 41 пожар

Сюжет
МЧС
Статистику озвучил начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов. Он также рассказал, сколько людей погибло во время пожаров в новогодние праздники.

По официальным данным, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Белгородской области произошёл 41 пожар. Один человек погиб.

В основном возгорания происходили в жилых зданиях и надворных постройках (22 случая). Ещё часть пожаров возникала из-за возгорания мусора.

Основными причинами пожаров во время прошлых новогодних праздников стали:

  • неосторожное обращение с огнём — 19;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 13;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования — семь.
Хочу обратить внимание жителей региона на соблюдение правил безопасности в приближающиеся новогодние праздники: не оставляйте без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружайте электропроводку, не оставляете включёнными гирлянды без присмотра. Внимательно следите за детьми.
Сергей Потапов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Пожары#Мусор#Статистика#Безопасность#Новогодние праздники#Белгород#Электрооборудование
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