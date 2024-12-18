Больше 40 пожаров устроили белгородцы за прошлые новогодние праздники

Posted 18 декабря, 13:24
Published 18 декабря, 13:24
Modified 18 декабря, 13:26
Updated 18 декабря, 13:26
По официальным данным, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в Белгородской области произошёл 41 пожар. Один человек погиб.
В основном возгорания происходили в жилых зданиях и надворных постройках (22 случая). Ещё часть пожаров возникала из-за возгорания мусора.
Основными причинами пожаров во время прошлых новогодних праздников стали:
Хочу обратить внимание жителей региона на соблюдение правил безопасности в приближающиеся новогодние праздники: не оставляйте без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не перегружайте электропроводку, не оставляете включёнными гирлянды без присмотра. Внимательно следите за детьми.
Сергей Потапов