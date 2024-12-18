Белгородцам назвали количество мест для зимней рыбалки

Потапов также напомнил, что за нарушение требований безопасности на водных объектах региона в зимний период предусмотрена административная ответственность. Штраф за выход на лёд в местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями и знаками, составит 500 рублей, а за повторное нарушение — 1000 руб.