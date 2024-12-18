Белгородцам назвали количество мест для зимней рыбалки

Posted 18 декабря, 12:42
Published 18 декабря, 12:42
Modified 18 декабря, 12:44
Updated 18 декабря, 12:44
По словам Потапова, в настоящее время водоёмы области только начинают покрываться льдом. На сегодняшний день толщина ледяного покрова составляет от 0 до 5 см. Это значит, что риск происшествий на водоёмах достаточно высокий.
Предварительно, на территории региона будут действовать 55 основных массовых мест зимнего лова рыбы. Пять из них — в Белгороде. При этом на сегодняшний день действующих мест нет.
Потапов также напомнил, что за нарушение требований безопасности на водных объектах региона в зимний период предусмотрена административная ответственность. Штраф за выход на лёд в местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями и знаками, составит 500 рублей, а за повторное нарушение — 1000 руб.
За выезд на лёд на транспортном средстве водителю грозит штраф в размере 2000 рублей, а за повторный выезд — 4000 рублей.