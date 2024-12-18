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Posted 18 декабря, 12:42

Published 18 декабря, 12:42

Modified 18 декабря, 12:44

Updated 18 декабря, 12:44

Белгородцам назвали количество мест для зимней рыбалки

Белгородцам назвали количество мест для зимней рыбалки

18 декабря 2024, 12:42
Фото: 1MI.
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МЧС
При этом пока ни одно из них не работает. Об этом рассказал начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов.

По словам Потапова, в настоящее время водоёмы области только начинают покрываться льдом. На сегодняшний день толщина ледяного покрова составляет от 0 до 5 см. Это значит, что риск происшествий на водоёмах достаточно высокий.

Предварительно, на территории региона будут действовать 55 основных массовых мест зимнего лова рыбы. Пять из них — в Белгороде. При этом на сегодняшний день действующих мест нет.

Потапов также напомнил, что за нарушение требований безопасности на водных объектах региона в зимний период предусмотрена административная ответственность. Штраф за выход на лёд в местах, где выставлены щиты с запрещающими надписями и знаками, составит 500 рублей, а за повторное нарушение — 1000 руб.

За выезд на лёд на транспортном средстве водителю грозит штраф в размере 2000 рублей, а за повторный выезд — 4000 рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Штрафы#МЧС#Безопасность#Лед#Рыбалка#Белгород
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