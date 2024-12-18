Белгородскую юридическую компанию уличили в незаконной помощи мигрантам

Posted 18 декабря, 08:43
Published 18 декабря, 08:43
Modified 18 декабря, 09:16
Updated 18 декабря, 09:16
Организация помогала иностранцам легализоваться в России, разумеется, не за бесплатно. Как минимум трое мигрантов, например, заключили фиктивные браки с россиянками, чтобы получить разрешение на временное проживание.
Компания также посодействовала незаконной постановке на учёт для получения патента на работу около 60 приезжих. Сотрудники МВД уже выявили 10 адресов, где числились иностранцы, но на деле не проживали.
Всего полицейские вместе с представителями Росгвардии провели 19 обысков. Изъяты телефоны, документы, деньги, в том числе иностранная валюта, на сумму около 3 млн рублей и другие потенциальные доказательства. Допрошены свидетели.
Возбуждено уголовное дело (ст. 322.1 УК РФ). Двум подозреваемым вручили обязательство о явке.