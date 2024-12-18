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Posted 18 декабря, 08:43

Published 18 декабря, 08:43

Modified 18 декабря, 09:16

Updated 18 декабря, 09:16

Момент задержания

Белгородскую юридическую компанию уличили в незаконной помощи мигрантам

18 декабря 2024, 08:43
Фото: кадр из ролика МВД России. Момент задержания

Канал незаконной миграции перекрыли в Белгородской области

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Новости Белгорода
Белгородские полицейские остановили работу канала незаконной миграции. Его замаскировали под работу юридической организации, которая оказывала услуги иностранцам. Было проведено 19 обысков. Подробности рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Организация помогала иностранцам легализоваться в России, разумеется, не за бесплатно. Как минимум трое мигрантов, например, заключили фиктивные браки с россиянками, чтобы получить разрешение на временное проживание.

Компания также посодействовала незаконной постановке на учёт для получения патента на работу около 60 приезжих. Сотрудники МВД уже выявили 10 адресов, где числились иностранцы, но на деле не проживали.

Всего полицейские вместе с представителями Росгвардии провели 19 обысков. Изъяты телефоны, документы, деньги, в том числе иностранная валюта, на сумму около 3 млн рублей и другие потенциальные доказательства. Допрошены свидетели.

Возбуждено уголовное дело (ст. 322.1 УК РФ). Двум подозреваемым вручили обязательство о явке.

Видео: МВД России. Момент задержания
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