Белгородский «Ваш хлеб» стал тамбовским: большая часть акций теперь не за Тебекиными

«Ваш хлеб» зарегистрировали в Белгородской области в 2007 году. Компания занимается, как следует из названия, производством хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Уставный капитал — 11,1 млн руб. За прошлый год компания выручила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 65 млн руб.