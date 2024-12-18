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Posted 18 декабря, 16:15

Published 18 декабря, 16:15

Modified 18 декабря, 16:15

Updated 18 декабря, 16:15

Практически 90% акций компании «Ваш хлеб» принадлежит тамбовскому бизнесмену

Белгородский «Ваш хлеб» стал тамбовским: большая часть акций теперь не за Тебекиными

18 декабря 2024, 16:15
Фото: 1MI. Практически 90% акций компании «Ваш хлеб» принадлежит тамбовскому бизнесмену

Дмитрий Избрехт стал владельцем 89,85% доли белгородской компании «Ваш хлеб»

Сюжет
Белгородский бизнес
Основным учредителем компании стал Дмитрий Избрехт. Теперь за ним 89,85% доли белгородского ООО «Ваш хлеб». Ранее предприятие принадлежало скандально известной семье Тебекиных. О том, кому принадлежат оставшиеся «крошки», рассказал «Коммерсантъ».

Изменения, согласно данным ЕГРЮЛ, произошли 13 декабря. Оставшиеся доли разделились сразу между несколькими людьми. Вместо 44,25% у Михаила и Дмитрия Тебекиных теперь 4,9%.

Игорь Бочарников, который раньше владел 3,1% акций, оставил за собой только 0,31%. Алексей Красовский и Алина Тебекина — 0,27% (ранее — по 2,65%), Наталья Трифонова — 0,18% (1,77%), а Татьяна Тебекина — 0,14% (1,33%).

В начале декабря Михаил Тебекин «поделился» с Избрехтом 5% доли в ООО «Паритетинвест».

«Ваш хлеб» зарегистрировали в Белгородской области в 2007 году. Компания занимается, как следует из названия, производством хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Уставный капитал — 11,1 млн руб. За прошлый год компания выручила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 65 млн руб.

Ранее «Ваш хлеб» фактически контролировали сыновья местного бизнесмена Владимира Тебекина. Он проходит по делу о незаконной приватизации госпредприятия «Энергомаш» и сейчас находится в СИЗО.

Вместе с ним обвинения выдвинули также гендиректору «Приосколья» Геннадию Бобрицкому. Недавно его «переобъявили» в розыск.

Сын Тебекина передал часть доли в белгородской агрофирме тамбовскому бизнесмену
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Бизнес#Владимир тебекин#Белгород#ООО «Ваш хлеб»#Геннадий бобрицкий#Белгородский бизнес#Дмитрий Тебекин
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