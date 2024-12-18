Белгородский «Ваш хлеб» стал тамбовским: большая часть акций теперь не за Тебекиными

Posted 18 декабря, 16:15
Published 18 декабря, 16:15
Modified 18 декабря, 16:15
Updated 18 декабря, 16:15
Изменения, согласно данным ЕГРЮЛ, произошли 13 декабря. Оставшиеся доли разделились сразу между несколькими людьми. Вместо 44,25% у Михаила и Дмитрия Тебекиных теперь 4,9%.
Игорь Бочарников, который раньше владел 3,1% акций, оставил за собой только 0,31%. Алексей Красовский и Алина Тебекина — 0,27% (ранее — по 2,65%), Наталья Трифонова — 0,18% (1,77%), а Татьяна Тебекина — 0,14% (1,33%).
В начале декабря Михаил Тебекин «поделился» с Избрехтом 5% доли в ООО «Паритетинвест».
«Ваш хлеб» зарегистрировали в Белгородской области в 2007 году. Компания занимается, как следует из названия, производством хлеба и мучных изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Уставный капитал — 11,1 млн руб. За прошлый год компания выручила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 65 млн руб.
Ранее «Ваш хлеб» фактически контролировали сыновья местного бизнесмена Владимира Тебекина. Он проходит по делу о незаконной приватизации госпредприятия «Энергомаш» и сейчас находится в СИЗО.
Вместе с ним обвинения выдвинули также гендиректору «Приосколья» Геннадию Бобрицкому. Недавно его «переобъявили» в розыск.