«Атомайз» продолжает выпускать арт-токены

В 2023 года платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). В то время компания «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировала классические произведения школы Рафаэля, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», а сам выпуск цифровых финансовых активов на предметы искусства стал первым полностью легальным в России, согласно законодательству о цифровых финансовых активах.