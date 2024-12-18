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Posted 18 декабря, 15:57

Published 18 декабря, 15:57

Modified 18 декабря, 15:57

Updated 18 декабря, 15:57

«Атомайз» продолжает выпускать арт-токены

«Атомайз» продолжает выпускать арт-токены

18 декабря 2024, 15:57
Фото: 1MI.
В среду, 18 декабря, Т-Банк и «Атомайз» объявили о запуске смарт-активов — нового направления инвестиционных инструментов, основанных на блокчейн-технологиях.

Как сообщает РБК, сделки будут автоматизированы с помощью смарт-контрактов. Это позволит создавать уникальные продукты, которые не представлены на традиционном рынке, такие как арт-токены.

Арт-токены предоставляют инвесторам цифровые права на прибыль от продажи произведений современных художников. Эмитентом выступает галерея Sistema Gallery, которая берет на себя организацию выставок и реализацию предметов искусства.

В 2023 года платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). В то время компания «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировала классические произведения школы Рафаэля, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», а сам выпуск цифровых финансовых активов на предметы искусства стал первым полностью легальным в России, согласно законодательству о цифровых финансовых активах.

Уже можно подвести некоторые предварительные итоги. Первоначальные арт-токены распроданы, а средства от проекта пошли на восстановление картины «Венера и Амур» Кранаха Старшего. В будущем планируется токенизировать и этот шедевр, а полученные средства — направить на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.

Руководитель Sistema Gallery Анастасия Волкова заявила, что в современном обществе искусство вышло за рамки простого декора — оно стало полноправным инвестиционным инструментом. Связанные с искусством цифровые финансовые активы создают новые возможности для инвесторов.

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