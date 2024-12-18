«Атомайз» продолжает выпускать арт-токены

Posted 18 декабря, 15:57
Published 18 декабря, 15:57
Modified 18 декабря, 15:57
Updated 18 декабря, 15:57
Как сообщает РБК, сделки будут автоматизированы с помощью смарт-контрактов. Это позволит создавать уникальные продукты, которые не представлены на традиционном рынке, такие как арт-токены.
Арт-токены предоставляют инвесторам цифровые права на прибыль от продажи произведений современных художников. Эмитентом выступает галерея Sistema Gallery, которая берет на себя организацию выставок и реализацию предметов искусства.
В 2023 года платформа «Атомайз» уже выпускала арт-токены в формате гибридных цифровых прав (ГЦП). В то время компания «Интеррос» Владимира Потанина в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем токенизировала классические произведения школы Рафаэля, такие как «Венера и Адонис», «Венера и Амур на дельфинах», «Венера, вынимающая занозу». Эти токены обращались на платформе «Атомайз», а сам выпуск цифровых финансовых активов на предметы искусства стал первым полностью легальным в России, согласно законодательству о цифровых финансовых активах.
Уже можно подвести некоторые предварительные итоги. Первоначальные арт-токены распроданы, а средства от проекта пошли на восстановление картины «Венера и Амур» Кранаха Старшего. В будущем планируется токенизировать и этот шедевр, а полученные средства — направить на реставрацию уникальных предметов убранства и китайского зеркала Екатерины II.
Руководитель Sistema Gallery Анастасия Волкова заявила, что в современном обществе искусство вышло за рамки простого декора — оно стало полноправным инвестиционным инструментом. Связанные с искусством цифровые финансовые активы создают новые возможности для инвесторов.