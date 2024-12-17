«Зима опять пришла неожиданно»: белгородцы жалуются на катки на тротуарах и дорогах

Posted 17 декабря, 11:59
Published 17 декабря, 11:59
Modified 17 декабря, 12:09
Updated 17 декабря, 12:09
Жители Белгорода обращали внимание на скользкие дорожки по улицам Первомайской и Октябрьской, на Белгородском проспекте. В то же время другая горожанка сообщала, что подобная проблема наблюдается по всему центру.
«Не могу сказать что утро доброе, ибо, видимо, у нас сегодня запланированы уличные соревнования по конькобежному спорту. Начиная от Богданки и по улице Шершнёва, Мичурина, Садовая, Чехова. Особенно стараются зарасти льдом тротуары возле хлебозавода и „Хутора Лоза“ (там вечное ледовое поле), по Чехова от Садовой вниз тоже не посыпают. <…> Зима опять пришла нежданно — 17 декабря», — отметила белгородка.
На обращения реагировал мэр Валентин Демидов.
«Техника и сотрудники управления Белгорблагоустройство расчищают проезжую часть и пешеходные маршруты, обрабатывают улично-дорожную сеть противогололёдными материалами. Работы ведутся с учётом погодных условий. В приоритете — основные магистрали и маршруты движения общественного транспорта», — объяснил гололёд на улицах Демидов.
Скользко в Белгороде было и в районе ТЦ «Заря», а также на улице Максима Горького в Валуйках. Читатели Бел.Ру поделились соответствующими фотографиями.
Проблемы наблюдались и в селе Пушкарное, и на трассе от Белгородского района до Ракитного, и в посёлке Октябрьский.
«И так из-за беспилотников не можем спокойно передвигаться, а теперь ещё и лёд», — отмечают жители Октябрьского.
На жалобы глава Белгородского района Анна Куташова ответила, что обработка смесью проводится, но в соответствии с графиком, поэтому все улицы сразу посыпать нельзя.
А трассы начинают обрабатывать только после завершения снегопада, ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.
«Согласно регламенту, на автодорогах регионального значения уборка снега производится после окончания снегопада в течение 5-6 часов (в зависимости от категории дороги). В период снегопада осуществляется патрульная снегоочистка», — объяснил чиновник.