bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 11:59

Published 17 декабря, 11:59

Modified 17 декабря, 12:09

Updated 17 декабря, 12:09

В Белгородской области тротуары и дороги покрылись льдом

«Зима опять пришла неожиданно»: белгородцы жалуются на катки на тротуарах и дорогах

17 декабря 2024, 11:59
Фото: bel.ru. В Белгородской области тротуары и дороги покрылись льдом

Белгород с утра превратился в каток

Сюжет
Новости Белгорода
Наступила зима, и белгородцы вновь стали жаловаться на скользкие пешеходные дорожки. Свои обращения они оставляли в Сети. На некоторые из них уже успели ответить в администрации Белгорода.

Жители Белгорода обращали внимание на скользкие дорожки по улицам Первомайской и Октябрьской, на Белгородском проспекте. В то же время другая горожанка сообщала, что подобная проблема наблюдается по всему центру.

«Не могу сказать что утро доброе, ибо, видимо, у нас сегодня запланированы уличные соревнования по конькобежному спорту. Начиная от Богданки и по улице Шершнёва, Мичурина, Садовая, Чехова. Особенно стараются зарасти льдом тротуары возле хлебозавода и „Хутора Лоза“ (там вечное ледовое поле), по Чехова от Садовой вниз тоже не посыпают. <…> Зима опять пришла нежданно — 17 декабря», — отметила белгородка.

На обращения реагировал мэр Валентин Демидов.

«Техника и сотрудники управления Белгорблагоустройство расчищают проезжую часть и пешеходные маршруты, обрабатывают улично-дорожную сеть противогололёдными материалами. Работы ведутся с учётом погодных условий. В приоритете — основные магистрали и маршруты движения общественного транспорта», — объяснил гололёд на улицах Демидов.
Гололёд на дорогеГололёд на дороге
Гололёд на дороге. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Скользко в Белгороде было и в районе ТЦ «Заря», а также на улице Максима Горького в Валуйках. Читатели Бел.Ру поделились соответствующими фотографиями.

Скользкие дорожки в Белгородской областиСкользкие дорожки в Белгородской области
Скользкие дорожки в Белгородской области Скользкие дорожки в Белгородской области
Скользкие дорожки в Белгородской области. Фото: bel.ru

Проблемы наблюдались и в селе Пушкарное, и на трассе от Белгородского района до Ракитного, и в посёлке Октябрьский.

«И так из-за беспилотников не можем спокойно передвигаться, а теперь ещё и лёд», — отмечают жители Октябрьского.

На жалобы глава Белгородского района Анна Куташова ответила, что обработка смесью проводится, но в соответствии с графиком, поэтому все улицы сразу посыпать нельзя.

А трассы начинают обрабатывать только после завершения снегопада, ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

«Согласно регламенту, на автодорогах регионального значения уборка снега производится после окончания снегопада в течение 5-6 часов (в зависимости от категории дороги). В период снегопада осуществляется патрульная снегоочистка», — объяснил чиновник.
Гололедица на трассеГололедица на трассе
Гололедица на трассеГололедица на трассе
Гололедица на трассе. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Белгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладкова попросили бегать по утрам в парке «Берега», чтобы там начали чистить дорогиУшибы, растяжения и переломы: какие травмы получили белгородцы во время гололёдаВ выходные снова гололёд? Белгородцам рассказали о предстоящей погоде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Гололёд#Гололедица#Новости Белгорода#Жалобы#Катки#Белгород#Лёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика