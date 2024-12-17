Выбираем полис для свежего ремонта в новостройке

Posted 17 декабря, 10:44
Published 17 декабря, 10:44
Modified 23 декабря, 10:49
Updated 23 декабря, 10:49
По статистике СОГАЗа, самые частые за 2023 год страховые случаи в квартирах — затопления (71%). На втором месте разные стихийные бедствия (примерно 12%), на третьем — пожары (9%).
Разберем на примере вместе с экспертами СОГАЗа, во сколько обойдется восстановление квартиры после залива.
Пример 1. Соседи сверху залили квартиру: потолок вздулся, краска потрескалась, светильники перегорели. Мастера оценили восстановление 25 квадратных метров потолка.
Итак, посчитаем:
Материалы
Итого: 31 125 рублей.
Пример 2. Небольшой пожар из-за свечи — полы в гостиной обуглились и испортились от дыма.
Снятие повреждённых полов
Укладка новых полов
Материалы
Итого: 95 380 рублей.
Пример 3. Пузыри на обоях, потемневшие пятна на плитке и сырость, которая испортила всю отделку. Мастера говорят, стены нужно полностью обновлять.
Убрать повреждённые материалы
Подготовить стены
Завершить отделку
Материалы
Итого: более 55 000 рублей.
Пример 4. Сосед кричит: «Вы меня заливаете!» — и требует компенсации, а у нас двери разбухли и перекосились. Вызываем мастеров, они называют примерные цены.
А еще нужно заменить входную дверь, потому что вода испортила нижнюю часть.
Материалы
Итого: более 70 000 рублей.
Пример 5. Пожар из-за короткого замыкания — всё пропахло дымом, электрика перестала работать. Придется заменить весь электрощит и проводку на площади 30 квадратных метров.
Сколько это стоит?
Материалы
Итого: 41 000 рублей.
Стоимость страховки на ремонт в СОГАЗе начинается от 1000 рублей и зависит от того, что вы страхуете и на какую сумму. Чтобы оценить примерный бюджет на некоторые виды ремонта, листайте карусель.
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