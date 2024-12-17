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Posted 17 декабря, 13:29

Published 17 декабря, 13:29

Modified 17 декабря, 13:31

Updated 17 декабря, 13:31

Глава Корочанского района Николай Нестеров вернулся к своим обязанностям

«Возвращаюсь в мирную повестку»: ещё один глава района ушёл из отряда «Барс-Белгород»

17 декабря 2024, 13:29
Фото: страница Николая Нестерова в ВК. Глава Корочанского района Николай Нестеров вернулся к своим обязанностям

Глава Корочанского района Нестеров вернулся из отряда «Барс-Белгород»

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Новости Белгорода
На очередном заседании Муниципального совета Корочанского района местные депутаты поддержали возобновление контракта с Николаем Нестеровым. Он стал очередным чиновником, который вернулся со службы в добровольческом батальоне «Барс-Белгород».

Глава корочанской администрации Николай Нестеров 11 ноября опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что районный совет временно освободил его от обязанностей ради службы в отряде «Барс-Белгород». Вскоре посты удалили, но контракт Нестеров всё-таки подписал — просто проинформировали об этом на следующий день.

Уже 16 ноября он принёс присягу вместе с главой Новооскольского округа Андреем Гридневым.

Провёл Нестеров в батальоне, как и все остальные вернувшиеся чиновники, чуть больше месяца. За исключением Александра Лоренца. Срок его службы — практически два месяца.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Глава администрации#Корочанский район#Служба#Новости Белгорода#Белгород#Андрей Гриднев#Николай Нестеров#Барс-Белгород
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