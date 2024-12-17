«Возвращаюсь в мирную повестку»: ещё один глава района ушёл из отряда «Барс-Белгород»

Posted 17 декабря, 13:29
Published 17 декабря, 13:29
Modified 17 декабря, 13:31
Updated 17 декабря, 13:31
Глава корочанской администрации Николай Нестеров 11 ноября опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что районный совет временно освободил его от обязанностей ради службы в отряде «Барс-Белгород». Вскоре посты удалили, но контракт Нестеров всё-таки подписал — просто проинформировали об этом на следующий день.
Уже 16 ноября он принёс присягу вместе с главой Новооскольского округа Андреем Гридневым.
Провёл Нестеров в батальоне, как и все остальные вернувшиеся чиновники, чуть больше месяца. За исключением Александра Лоренца. Срок его службы — практически два месяца.