«Возвращаюсь в мирную повестку»: ещё один глава района ушёл из отряда «Барс-Белгород»

Глава корочанской администрации Николай Нестеров 11 ноября опубликовал в своих социальных сетях сообщение о том, что районный совет временно освободил его от обязанностей ради службы в отряде «Барс-Белгород». Вскоре посты удалили, но контракт Нестеров всё-таки подписал — просто проинформировали об этом на следующий день.