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Posted 17 декабря, 07:21

Published 17 декабря, 07:21

Modified 17 декабря, 07:23

Updated 17 декабря, 07:23

Белгородцы не согласны, что водителям мусоровозов платят так много

«Вам врут»: с Гладковым поспорили о зарплате в 100 тысяч для водителей мусоровозов

17 декабря 2024, 07:21
Фото: 1MI. Белгородцы не согласны, что водителям мусоровозов платят так много

Белгородские чиновники обсудят вопрос зарплат с водителями мусоровозов

Сюжет
Новости Белгорода
По словам женщины, вместо обещанных 100 тысяч рублей её супругу перечислили 42 тысячи за месяц. Водитель работал в Белгороде и Белгородском районе — «разгребал завалы». Произошедшее женщина назвала издевательством и попросила провести проверку в отношении «Коммунальщика». Что ответил губернатор?

В ноябре замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк заявил, что зарплаты водителей мусоровозов в регионе «начинаются от 100 тысяч рублей». Однако не все белгородцы с этим согласны.

«Ваши [губернатора] подчинённые в лице Довгалюка Вам врут. Обещали зарплаты водителям мусоровозов от 100 000 рублей. 13 декабря пришла заработная плата. И вышло 42 000 за месяц. Это что, издевательство над водителями? Муж отработал 19 дней, разгребали завалы и в Белгороде, и в районе. Кто-то отработал по девять смен — получил 100 000, а основная масса — до 43 000 рублей. Директор „Коммунальщика“ говорит, нормальная у вас зарплата. Какая это нормальная зарплата? Заключили договор, они даже по условию договора не оплатили», — пишет женщина.

По её словам, некоторые водители уже написали заявления об увольнении. Белгородка попросила разобраться с проблемой и провести проверку в отношении «Коммунальщика».

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что поручил Довглюку встретиться с водителями и на месте разобраться. Кроме того, есть и другой вариант решения проблемы.

«Если договор заключён и организация не выплатила, помощь губернатора не нужна. Нужно отдавать документы в прокуратуру — она очень быстро наведёт порядок», — заявил Гладков.

«Коммунальщик» работает в 11 районах Белгородской области. Ранее в правительстве подтвердили, что в регионе остаётся нехватка водителей мусоровозов.

Сколько зарабатывают водители мусоровозов в Белгородской области?
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