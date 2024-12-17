«Вам врут»: с Гладковым поспорили о зарплате в 100 тысяч для водителей мусоровозов

Posted 17 декабря, 07:21
Published 17 декабря, 07:21
Modified 17 декабря, 07:23
Updated 17 декабря, 07:23
В ноябре замгубернатора по вопросам ЖКХ Сергей Довгалюк заявил, что зарплаты водителей мусоровозов в регионе «начинаются от 100 тысяч рублей». Однако не все белгородцы с этим согласны.
«Ваши [губернатора] подчинённые в лице Довгалюка Вам врут. Обещали зарплаты водителям мусоровозов от 100 000 рублей. 13 декабря пришла заработная плата. И вышло 42 000 за месяц. Это что, издевательство над водителями? Муж отработал 19 дней, разгребали завалы и в Белгороде, и в районе. Кто-то отработал по девять смен — получил 100 000, а основная масса — до 43 000 рублей. Директор „Коммунальщика“ говорит, нормальная у вас зарплата. Какая это нормальная зарплата? Заключили договор, они даже по условию договора не оплатили», — пишет женщина.
По её словам, некоторые водители уже написали заявления об увольнении. Белгородка попросила разобраться с проблемой и провести проверку в отношении «Коммунальщика».
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что поручил Довглюку встретиться с водителями и на месте разобраться. Кроме того, есть и другой вариант решения проблемы.
«Если договор заключён и организация не выплатила, помощь губернатора не нужна. Нужно отдавать документы в прокуратуру — она очень быстро наведёт порядок», — заявил Гладков.
«Коммунальщик» работает в 11 районах Белгородской области. Ранее в правительстве подтвердили, что в регионе остаётся нехватка водителей мусоровозов.