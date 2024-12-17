В ЕР обсудили капремонт и строительство новых школ

Posted 17 декабря, 10:57
Published 17 декабря, 10:57
Modified 17 декабря, 10:57
Updated 17 декабря, 10:57
На Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием представителей Министерства просвещения и регионов Якушев подчеркнул, что поручение президента станет одним из ключевых приоритетов «Единой России» в ближайшие годы. Об этом пишет mkset.ru.
В рамках этой программы уже введены в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году построены 98 школ, а еще 134 должны быть сданы до конца года.
В ряде регионов уже завершены работы по капитальному ремонту школ, включая Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Чечню, а также Московскую, Мурманскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Сахалинскую, Смоленскую и Тюменскую области. Однако в 77 школах и семи детских садов в 38 регионах существуют риски задержек строительства. Якушев отметил необходимость контроля за работой подрядчиков и предложил организовывать штабы на строительных площадках.
Секретарь генерального совета партии напомнил, что результаты работы по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений будут учитываться при подготовке к выборам. Партия уже закрепила депутатов за всеми объектами.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что совместная работа ЕР и министерства позволила превысить запланированные показатели по строительству новых образовательных учреждений. Президент поручил построить 1300 школ до конца года, а уже введено в строй более 1400 объектов. С 2019 года построено 1682 детских сада, что способствует решению проблемы доступности дошкольного образования, отметил он.
В завершение Владимир Якушев выразил благодарность коллегам и поручил усилить организацию всех процессов по президентским программам, сообщается на сайте партии ER.RU. Он призвал контролировать подрядчиков, следить за их финансовым состоянием и возникающими проблемами, чтобы избежать долгостроев.