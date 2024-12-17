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Posted 17 декабря, 10:57

Published 17 декабря, 10:57

Modified 17 декабря, 10:57

Updated 17 декабря, 10:57

В ЕР обсудили капремонт и строительство новых школ

В ЕР обсудили капремонт и строительство новых школ

17 декабря 2024, 10:57
Фото: er.ru.
Владимир Якушев, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», заявил, что до 2031 года планируется провести ремонт около 11 тысяч школ. Ранее на XXII съезде партии Владимир Путин особо отметил значимость этой задачи.

На Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием представителей Министерства просвещения и регионов Якушев подчеркнул, что поручение президента станет одним из ключевых приоритетов «Единой России» в ближайшие годы. Об этом пишет mkset.ru.

В рамках этой программы уже введены в эксплуатацию 1682 детских сада и 1439 школ. В 2024 году построены 98 школ, а еще 134 должны быть сданы до конца года.

В ряде регионов уже завершены работы по капитальному ремонту школ, включая Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Чечню, а также Московскую, Мурманскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Сахалинскую, Смоленскую и Тюменскую области. Однако в 77 школах и семи детских садов в 38 регионах существуют риски задержек строительства. Якушев отметил необходимость контроля за работой подрядчиков и предложил организовывать штабы на строительных площадках.

Секретарь генерального совета партии напомнил, что результаты работы по капитальному ремонту и строительству образовательных учреждений будут учитываться при подготовке к выборам. Партия уже закрепила депутатов за всеми объектами.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что совместная работа ЕР и министерства позволила превысить запланированные показатели по строительству новых образовательных учреждений. Президент поручил построить 1300 школ до конца года, а уже введено в строй более 1400 объектов. С 2019 года построено 1682 детских сада, что способствует решению проблемы доступности дошкольного образования, отметил он.

В завершение Владимир Якушев выразил благодарность коллегам и поручил усилить организацию всех процессов по президентским программам, сообщается на сайте партии ER.RU. Он призвал контролировать подрядчиков, следить за их финансовым состоянием и возникающими проблемами, чтобы избежать долгостроев.

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