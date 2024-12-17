В ЕР обсудили капремонт и строительство новых школ

В ряде регионов уже завершены работы по капитальному ремонту школ, включая Адыгею, Ингушетию, Калмыкию, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Чечню, а также Московскую, Мурманскую, Пензенскую, Ростовскую, Рязанскую, Сахалинскую, Смоленскую и Тюменскую области. Однако в 77 школах и семи детских садов в 38 регионах существуют риски задержек строительства. Якушев отметил необходимость контроля за работой подрядчиков и предложил организовывать штабы на строительных площадках.