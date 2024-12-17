В Белгородской области с начала года родилась всего одна тройня

Posted 17 декабря, 10:25
Published 17 декабря, 10:25
Modified 17 декабря, 10:25
Updated 17 декабря, 10:25
За 11 месяцев 2024 года в Белгородской области родились 228 двойняшек, то есть 114 пар детей. На свет появились 122 мальчика и 106 девочек.
В Белгороде родились 43 пары близнецов, или 86 детей — 45 мальчиков и 41 девочка. В Старом Осколе зарегистрировано 16 пар — из них 21 мальчик и 11 девочек.
Белгородский район занимает третье место по количеству двойняшек: там родилось 11 пар. В Губкине зарегистрировали пять пар, а по четыре пары появились в Борисовке, Валуйках, Прохоровке и Ракитном.
В Ракитянском районе все восемь близнецов оказались мальчиками, в Губкине — шесть девочек и четыре мальчика, а в Белгородском районе — 12 мальчиков и 10 девочек.
Была в этом году и одна тройня — сразу три мальчика родились в одной семье в Старооскольском округе.