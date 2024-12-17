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Posted 17 декабря, 10:25

Published 17 декабря, 10:25

Modified 17 декабря, 10:25

Updated 17 декабря, 10:25

В Белгородской области с начала года родилось 228 двойняшек

В Белгородской области с начала года родилась всего одна тройня

17 декабря 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области с начала года родилось 228 двойняшек
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Новости Белгорода
При этом количество двойняшек достигло 228, или 114 пар. О том, в каких районах больше всего регистрировали рождение близнецов, рассказала руководитель белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.

За 11 месяцев 2024 года в Белгородской области родились 228 двойняшек, то есть 114 пар детей. На свет появились 122 мальчика и 106 девочек.

В Белгороде родились 43 пары близнецов, или 86 детей — 45 мальчиков и 41 девочка. В Старом Осколе зарегистрировано 16 пар — из них 21 мальчик и 11 девочек.

Белгородский район занимает третье место по количеству двойняшек: там родилось 11 пар. В Губкине зарегистрировали пять пар, а по четыре пары появились в Борисовке, Валуйках, Прохоровке и Ракитном.

В Ракитянском районе все восемь близнецов оказались мальчиками, в Губкине — шесть девочек и четыре мальчика, а в Белгородском районе — 12 мальчиков и 10 девочек.

Была в этом году и одна тройня — сразу три мальчика родились в одной семье в Старооскольском округе.

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