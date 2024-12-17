В Белгороде к праздникам появится арт-объект в честь наступающего 2025 года

Кроме того, управление заказало 15-метровую «Уральскую» ель, игрушки на дерево и 11 гирлянд. Общая сумма заказа составляет более 11 млн рублей. Также за 1 млн рублей планируется приобрести мобильный сценический комплекс, который будет использоваться для новогодних мероприятий.