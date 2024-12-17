В Белгороде к праздникам появится арт-объект в честь наступающего 2025 года

Posted 17 декабря, 12:16
Published 17 декабря, 12:16
Modified 17 декабря, 12:18
Updated 17 декабря, 12:18
В Белгороде установят арт-объект в честь наступающего 2025 года. Это будут три цифры и арка. Габаритный размер конструкции составляет 2800×10 460 мм. Арт-объект будет подсвечиваться белым цветом.
Стоимость закупки составила 2,7 млн рублей. Деньги пойдут на доставку, разгрузку-погрузку и размещение инсталляции.
Подрядчик уже определён, но не называется.
Кроме того, управление заказало 15-метровую «Уральскую» ель, игрушки на дерево и 11 гирлянд. Общая сумма заказа составляет более 11 млн рублей. Также за 1 млн рублей планируется приобрести мобильный сценический комплекс, который будет использоваться для новогодних мероприятий.
По всему областному центру установят ящики, куда дети смогут кидать свои письма Деду Морозу, а на открытии главной ёлки будет организовано «водно-экстремальное шоу».