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Posted 17 декабря, 12:16

Published 17 декабря, 12:16

Modified 17 декабря, 12:18

Updated 17 декабря, 12:18

Белгород продолжают украшать к Новому году

В Белгороде к праздникам появится арт-объект в честь наступающего 2025 года

17 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI. Белгород продолжают украшать к Новому году

В Белгороде к Новому году установят арт-объект за 2,7 млн рублей

Сюжет
Новый год
На сайте госзакупок опубликован контракт на поставку арт-объекта в виде цифр наступающего года — 2025. Заказчиком выступило управление Белгорблагоустройства.

В Белгороде установят арт-объект в честь наступающего 2025 года. Это будут три цифры и арка. Габаритный размер конструкции составляет 2800×10 460 мм. Арт-объект будет подсвечиваться белым цветом.

Стоимость закупки составила 2,7 млн рублей. Деньги пойдут на доставку, разгрузку-погрузку и размещение инсталляции.

Подрядчик уже определён, но не называется.

Кроме того, управление заказало 15-метровую «Уральскую» ель, игрушки на дерево и 11 гирлянд. Общая сумма заказа составляет более 11 млн рублей. Также за 1 млн рублей планируется приобрести мобильный сценический комплекс, который будет использоваться для новогодних мероприятий.

По всему областному центру установят ящики, куда дети смогут кидать свои письма Деду Морозу, а на открытии главной ёлки будет организовано «водно-экстремальное шоу».

Снеговики, гирлянды и наряженные ёлки: под Белгородом появился новогодний «городок»
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#Валерия Колесникова#Город#Новый год#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Арт-объект
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