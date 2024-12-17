Posted 17 декабря, 15:06
Published 17 декабря, 15:06
Modified 17 декабря, 15:06
Updated 17 декабря, 15:06
Власти Киева выбрали путь конфронтации и повысили ставки, нанеся удар по орловской нефтебазе, заявил политик. Об этом также говорят атаки по военным объектам в Таганроге 11 декабря.
Россия при этом, утверждает Василия Небензя, предлагает Украине варианты урегулирования конфликта на своих условиях, никакие «суррогатные формулы» её не устроят.
Украина таким образом вводит себя в невыгодное положение, и так потеряв 60% своей энергетической инфраструктуры и продолжая лоббировать свою тематику в Совете безопасности, от которой уже все «устали».
«Воспринимаем сегодняшнее заседание как отчаянную попытку спонсоров и кукловодов киевского режима удержать „на плаву“ украинскую тематику в Совете безопасности в условиях, когда большая часть международного сообщества объективно всё больше теряет к ней интерес», — сказал постпред.