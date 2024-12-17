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Posted 17 декабря, 15:06

Published 17 декабря, 15:06

Modified 17 декабря, 15:06

Updated 17 декабря, 15:06

Российский представитель в ООН Василий Небензя

«Украина повышает ставки»: атаку ВСУ на орловскую нефтебазу прокомментировали в ООН

17 декабря 2024, 15:06
Фото: deita.ru. Российский представитель в ООН Василий Небензя

Постпред России в ООН Небензя высказался насчёт удара ВСУ по нефтебазе под Орлом

Сюжет
СВО
В ночь с 13 на 14 декабря ВСУ нанесли удар дальнобойными западными ракетами по Орлу. Целью стала нефтебаза в посёлке Стальной Конь. Там произошёл серьёзный пожар, огонь тушили больше суток. Как прокомментировал ситуацию российский представитель в ООН? Рассказывает издание «Орелtimes».

Власти Киева выбрали путь конфронтации и повысили ставки, нанеся удар по орловской нефтебазе, заявил политик. Об этом также говорят атаки по военным объектам в Таганроге 11 декабря.

Россия при этом, утверждает Василия Небензя, предлагает Украине варианты урегулирования конфликта на своих условиях, никакие «суррогатные формулы» её не устроят.

Украина таким образом вводит себя в невыгодное положение, и так потеряв 60% своей энергетической инфраструктуры и продолжая лоббировать свою тематику в Совете безопасности, от которой уже все «устали».

«Воспринимаем сегодняшнее заседание как отчаянную попытку спонсоров и кукловодов киевского режима удержать „на плаву“ украинскую тематику в Совете безопасности в условиях, когда большая часть международного сообщества объективно всё больше теряет к ней интерес», — сказал постпред.
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#Валерия Колесникова#Политика#Происшествия#Украина#Россия#Орловская область#Нефтебаза#СВО#Василий Небензя#Совет ООН
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