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Posted 17 декабря, 07:25

Published 17 декабря, 07:25

Modified 17 декабря, 07:28

Updated 17 декабря, 07:28

«Белогорье» в трёх партиях победило «Нову»

Тренер «Белогорья» пожелал болельщикам увидеть снова команду на «Белгород-Арене»

17 декабря 2024, 07:25
Фото: ВК «Белогорье».

«Белогорье» в трёх партиях победило «Нову»

Белгородские волейболисты после поражения от лидера чемпионата в последнем матче года отыгрались на команде из Новокуйбышевска.

Тренер номинальных хозяев Александр Волков в последнем матче регулярного чемпионата волейбольной суперлиги перед новогодним перерывом дал поиграть и резервистам. Это не помешало «львам» одержать уверенную победу.

В первой партии преимущество номинальных хозяев было подавляющим и почти двукратным — 20:11 и 25:16 в итоге. Однако во втором сете белгородцы упустили преимущество в пять очков — 21:21. Но эйсы капитана «Белогорья» Павля Тетюхина помогли восстановить статус-кво — 25:21.

Третий игровой отрезок оказался упорным, однако в концовке увереннее действовали подопечные Волкова — 25:22 и 3:0 по партиям. Лучшим бомбардиром игры стал Тетюхин с 16 очками, у Подребинкина 12 баллов, у Чжана — девять.

После игры наставник «львов» оценил игру резервистов и пожелал болельщика Белгорода мирного неба над головой, а «Белогорью» — вернуться в родной город и проводить игры там.

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#Евгений Грицков#Спорт#Вк белогорье#Нова
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