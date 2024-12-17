Тренер «Белогорья» пожелал болельщикам увидеть снова команду на «Белгород-Арене»

Posted 17 декабря, 07:25
Published 17 декабря, 07:25
Modified 17 декабря, 07:28
Updated 17 декабря, 07:28
Тренер номинальных хозяев Александр Волков в последнем матче регулярного чемпионата волейбольной суперлиги перед новогодним перерывом дал поиграть и резервистам. Это не помешало «львам» одержать уверенную победу.
В первой партии преимущество номинальных хозяев было подавляющим и почти двукратным — 20:11 и 25:16 в итоге. Однако во втором сете белгородцы упустили преимущество в пять очков — 21:21. Но эйсы капитана «Белогорья» Павля Тетюхина помогли восстановить статус-кво — 25:21.
Третий игровой отрезок оказался упорным, однако в концовке увереннее действовали подопечные Волкова — 25:22 и 3:0 по партиям. Лучшим бомбардиром игры стал Тетюхин с 16 очками, у Подребинкина 12 баллов, у Чжана — девять.
После игры наставник «львов» оценил игру резервистов и пожелал болельщика Белгорода мирного неба над головой, а «Белогорью» — вернуться в родной город и проводить игры там.