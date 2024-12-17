Тренер «Белогорья» пожелал болельщикам увидеть снова команду на «Белгород-Арене»

В первой партии преимущество номинальных хозяев было подавляющим и почти двукратным — 20:11 и 25:16 в итоге. Однако во втором сете белгородцы упустили преимущество в пять очков — 21:21. Но эйсы капитана «Белогорья» Павля Тетюхина помогли восстановить статус-кво — 25:21.