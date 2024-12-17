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Posted 17 декабря, 08:47

Published 17 декабря, 08:47

Modified 17 декабря, 08:49

Updated 17 декабря, 08:49

Александр Анисимов

Стало известно о новых кадровых назначениях в белгородском правительстве

17 декабря 2024, 08:47
Фото: Госстройнадзор Белгородской области. Александр Анисимов

Александр Анисимов получил должность начальника белгородского Госстройнадзора

Сюжет
Пенсия
После новости об отставке начальника Госстройнадзора Белгородской области гадать, кто именно займёт эту должность, не приходилось — у Сергея Демьянова был только один заместитель. Теперь его утвердили в должности главы официально.

Александр Анисимов официально возглавил управление Государственного строительного надзора Белгородской области. Ранее он работал в ведомстве в должности замруководителя.

Информация о назначении появилась на официальном сайте правительства региона.

До Александра Анисимова эту должность 17 лет занимал Сергей Демьянов. Он покинул пост в ноябре 2024 года в связи с уходом на пенсию. Проводили его прямо на еженедельном совещании правительства, вручив грамоту и велосипед.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Политика#Пенсия#Назначение#Велосипед#Кадровые перестановки#Сергей Демьянов#Правительство региона#Александр Анисимов#Официальное назначение
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