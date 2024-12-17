Стало известно о новых кадровых назначениях в белгородском правительстве

Posted 17 декабря, 08:47
Published 17 декабря, 08:47
Modified 17 декабря, 08:49
Updated 17 декабря, 08:49
Александр Анисимов официально возглавил управление Государственного строительного надзора Белгородской области. Ранее он работал в ведомстве в должности замруководителя.
Информация о назначении появилась на официальном сайте правительства региона.
До Александра Анисимова эту должность 17 лет занимал Сергей Демьянов. Он покинул пост в ноябре 2024 года в связи с уходом на пенсию. Проводили его прямо на еженедельном совещании правительства, вручив грамоту и велосипед.