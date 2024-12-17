Стало известно о новых кадровых назначениях в белгородском правительстве

Александр Анисимов получил должность начальника белгородского Госстройнадзора

Сюжет Пенсия

После новости об отставке начальника Госстройнадзора Белгородской области гадать, кто именно займёт эту должность, не приходилось — у Сергея Демьянова был только один заместитель. Теперь его утвердили в должности главы официально.