Появится ли площадка для уличной гимнастики в белгородском парке Ленина?

Белгородцы попросили спортивную площадку в парке Ленина

Сюжет Благоустройство

Реконструкция парка имени Ленина ещё не закончена, но белгородцам там уже не хватает спортивных зон. Один из жителей спросил, собираются ли организовать ещё одну площадку. Ответил мэр Валентин Демидов.