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Posted 17 декабря, 09:29

Published 17 декабря, 09:29

Modified 17 декабря, 09:30

Updated 17 декабря, 09:30

Белгородцы попросили спортивную площадку в парке Ленина

Появится ли площадка для уличной гимнастики в белгородском парке Ленина?

17 декабря 2024, 09:29
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова.

Белгородцы попросили спортивную площадку в парке Ленина

Сюжет
Благоустройство
Реконструкция парка имени Ленина ещё не закончена, но белгородцам там уже не хватает спортивных зон. Один из жителей спросил, собираются ли организовать ещё одну площадку. Ответил мэр Валентин Демидов.

Первоначальная задумка благоустройства парка имени Ленина состоит в организации общественного пространства, которое будет доступно и интересно всем горожанам, начал градоначальник. Учитываются интересы разных групп населения.

Здесь уже построены новые скейт-парк и памп-трек, площадка для настольного тенниса, дорожки для бега и скандинавской ходьбы, есть ледовые дорожки, которые летом превращаются в роллердром.

«Площадки для уличной гимнастики в проекте нет», — уточнил Валентин Демидов, но пообещал рассмотреть предложение, если у жителей есть такой запрос.

Мэр также рассказал, что площадок для любительского и профессионального спорта запланировано построить на ближайшие годы несколько. В том числе вблизи парка.

«Например, идёт ремонт лицея №3 2, где будут такие площадки в открытом доступе. Также круглый год в режиме 24/7 работает спорткластер в парке „Берега“. Тренажёры и спортивные снаряды размещаем на дворовых и общественных пространствах, когда их благоустраиваем», — подчеркнул глава администрации.
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