Появится ли площадка для уличной гимнастики в белгородском парке Ленина?

Posted 17 декабря, 09:29
Published 17 декабря, 09:29
Modified 17 декабря, 09:30
Updated 17 декабря, 09:30
Первоначальная задумка благоустройства парка имени Ленина состоит в организации общественного пространства, которое будет доступно и интересно всем горожанам, начал градоначальник. Учитываются интересы разных групп населения.
Здесь уже построены новые скейт-парк и памп-трек, площадка для настольного тенниса, дорожки для бега и скандинавской ходьбы, есть ледовые дорожки, которые летом превращаются в роллердром.
«Площадки для уличной гимнастики в проекте нет», — уточнил Валентин Демидов, но пообещал рассмотреть предложение, если у жителей есть такой запрос.
Мэр также рассказал, что площадок для любительского и профессионального спорта запланировано построить на ближайшие годы несколько. В том числе вблизи парка.
«Например, идёт ремонт лицея №3 2, где будут такие площадки в открытом доступе. Также круглый год в режиме 24/7 работает спорткластер в парке „Берега“. Тренажёры и спортивные снаряды размещаем на дворовых и общественных пространствах, когда их благоустраиваем», — подчеркнул глава администрации.