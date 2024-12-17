«Полчаса не могли выйти»: возле детсада в Белгороде заметили стаю бродячих собак

Posted 17 декабря, 13:19
Published 17 декабря, 13:19
Modified 17 декабря, 13:19
Updated 17 декабря, 13:19
В микрорайоне Новая жизнь в Белгороде бегает стая бродячих собак. Чаще всего животных замечают вблизи детского сада и детских площадок.
«Я полчаса стояла с ребёнком, не могла выйти, потому что пять больших собак окружили выход из-за вкусных запахов, доносящихся из детского сада. Как решить данную проблему? Собаки очень большие, бегают за всеми, гавкают на всех прохожих», — оставила жалобу в соцсетях белгородка.
На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что собак отловит специализированная бригада уже в ближайшее время. Животных отвезут в приют для стерилизации, а затем неагрессивных из них вновь выпустят на волю.