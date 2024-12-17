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Posted 17 декабря, 13:19

Published 17 декабря, 13:19

Modified 17 декабря, 13:19

Updated 17 декабря, 13:19

Собак в районе детсада привлекает запах еды

«Полчаса не могли выйти»: возле детсада в Белгороде заметили стаю бродячих собак

17 декабря 2024, 13:19
Фото: 1MI. Собак в районе детсада привлекает запах еды

Белгородцы жалуются на бродячих собак в Новой жизни

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы заметили в одном из микрорайонов стаю бездомных собак, которые часто гуляют рядом с детским садом из-за доносящихся оттуда запахов еды. Что отвечает мэрия?

В микрорайоне Новая жизнь в Белгороде бегает стая бродячих собак. Чаще всего животных замечают вблизи детского сада и детских площадок.

«Я полчаса стояла с ребёнком, не могла выйти, потому что пять больших собак окружили выход из-за вкусных запахов, доносящихся из детского сада. Как решить данную проблему? Собаки очень большие, бегают за всеми, гавкают на всех прохожих», — оставила жалобу в соцсетях белгородка.

На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что собак отловит специализированная бригада уже в ближайшее время. Животных отвезут в приют для стерилизации, а затем неагрессивных из них вновь выпустят на волю.

Бездомные собакиБездомные собаки
Бездомные собакиБездомные собаки
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