Пока в Сети обсуждают «наступление» на Белгород, «Барс» покинул ещё один чиновник

Posted 17 декабря, 15:30
Published 17 декабря, 15:30
Modified 17 декабря, 15:30
Updated 17 декабря, 15:30
Военный обозреватель и ветеран боевых действий, полковник Геннадий Алёхин, полагает, что ВСУ могут рассматривать планы о наступлении. Согласно его данным, командование ВСУ, возглавляемое Александром Сырским, «нацелено на удержание суджанского плацдарма в Курской области», где сейчас идут бои.
В то же время осуществление наступления на Белгородскую область он считает безумием, хотя и не исключает возможные попытки противника. Однако для такой атаки на Белгород потребуется много ресурсов.
Алёхин предположил, что ВСУ могут использовать суджанский плацдарм и стыки границ Белгородской, Курской и Сумской областей для удара, например, в сторону Ракитного, чтобы отрезать важные транспортные пути. Тем не менее для этого у ВСУ должно быть достаточно сил и ресурсов.
Ранее белгородцы вновь обсуждали распространившиеся о наступлении ВСУ слухи. Их прокомментировали в оперштабе. Могут ли ВСУ ударить до конца января по России и что говорят власти, редакция Бел.Ру писала в этом материале.
Глава Корочанского района Николай Нестеров ещё 11 ноября сообщал на своих страницах в социальных сетях, что приостановил свою работу в администрации ради службы в отряде «Барс-Белгород». Позже посты удалили, но контракт Нестеров всё равно подписал — об этом сообщили на следующий день.
Через пару дней, 16 ноября, он принес присягу вместе с главой Новооскольского округа Андреем Гридневым.
Сегодня, 17 декабря, Нестеров сообщил, что возвращается на работу в администрацию. На службе в батальоне чиновник провёл чуть больше месяца — столько же, сколько и другие чиновники, ранее попробовавшие себя в роли бойцов. Только у одного Александра Лоренца служба длилась примерно два месяца.
Александр Анисимов после месяца работы на посту официально стал руководителем управления Государственного строительного надзора Белгородской области. Ранее он занимал должность заместителя руководителя этого ведомства.
До Александра Анисимова эту должность в течение 17 лет занимал Сергей Демьянов, который ушёл в отставку в ноябре 2024 года. Его провожали на еженедельном совещании правительства, где вручили грамоту и велосипед.