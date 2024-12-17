Пока в Сети обсуждают «наступление» на Белгород, «Барс» покинул ещё один чиновник

Сегодня, 17 декабря, Нестеров сообщил, что возвращается на работу в администрацию. На службе в батальоне чиновник провёл чуть больше месяца — столько же, сколько и другие чиновники, ранее попробовавшие себя в роли бойцов. Только у одного Александра Лоренца служба длилась примерно два месяца.