Один из старейших белгородских кинотеатров стал объектом культурного наследия

Posted 17 декабря, 14:26
Published 17 декабря, 14:26
Modified 17 декабря, 14:26
Updated 17 декабря, 14:26
Кинотеатр «Россия», расположенный по адресу улица Чайковского, 18, был построен в 1957 году к 40-летию Октябрьской революции и стал первым кинотеатром в Губкине.
Обрёл своё нынешнее название он после капитального ремонта, проведённого в 2004 году. Более 40 лет назад он носил имя «40-й Октябрь». Официально кинотеатр открылся для зрителей в 2007 году.
В «России» проводились городские праздники, творческие встречи, утренники, а также тематические вечера и танцы. Приезжавшие в Губкин актёры советского кино читали лекции для своих зрителей. Одно время здесь даже работала детская комната.
С начала прошлого года показ фильмов в нём прекратился. Арендатор, который довёл здание до плачевного состояния, объяснил это низким потоком посетителей, не приносящим прибыли.
Уже тогда глава администрации Михаил Лобазнов говорил о возможном расторжении контракта. И вот 19 апреля чиновник официально объявил о прекращении действия договора аренды.
Михаил Лобазнов тогда же сообщил, что власти ведут переговоры с потенциальным новым арендатором. В противном случае здание планировали использовать в качестве муниципального объекта для молодёжи, писало издание gubkin.city.