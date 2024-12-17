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Posted 17 декабря, 14:26

Published 17 декабря, 14:26

Modified 17 декабря, 14:26

Updated 17 декабря, 14:26

Кинотеатр «Россия» в Белгородской области признали объектом культурного наследия

Один из старейших белгородских кинотеатров стал объектом культурного наследия

17 декабря 2024, 14:26
Фото: «Яндекс.Карты».

Кинотеатр «Россия» в Белгородской области признали объектом культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области опубликовало приказ о включении губкинского кинотеатра «Россия» в перечень объектов культурного наследия. В 2024 году ему исполнилось 67 лет, здание находится в удручающем состоянии.

Кинотеатр «Россия», расположенный по адресу улица Чайковского, 18, был построен в 1957 году к 40-летию Октябрьской революции и стал первым кинотеатром в Губкине.

Обрёл своё нынешнее название он после капитального ремонта, проведённого в 2004 году. Более 40 лет назад он носил имя «40-й Октябрь». Официально кинотеатр открылся для зрителей в 2007 году.

В «России» проводились городские праздники, творческие встречи, утренники, а также тематические вечера и танцы. Приезжавшие в Губкин актёры советского кино читали лекции для своих зрителей. Одно время здесь даже работала детская комната.

С начала прошлого года показ фильмов в нём прекратился. Арендатор, который довёл здание до плачевного состояния, объяснил это низким потоком посетителей, не приносящим прибыли.

Уже тогда глава администрации Михаил Лобазнов говорил о возможном расторжении контракта. И вот 19 апреля чиновник официально объявил о прекращении действия договора аренды.

Михаил Лобазнов тогда же сообщил, что власти ведут переговоры с потенциальным новым арендатором. В противном случае здание планировали использовать в качестве муниципального объекта для молодёжи, писало издание gubkin.city.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкин#Россия#Кинотеатр#Белгород#Арендатор#Культурное наследие#Михаил Лобазнов
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