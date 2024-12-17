Мошенники убедили белгородку решить «конфиденциальный вопрос» за 1,3 млн рублей

Posted 17 декабря, 14:44
Published 17 декабря, 14:44
Modified 17 декабря, 14:44
Updated 17 декабря, 14:44
Как рассказала 60-летняя жительница Белгорода, мошенники создали аккаунт её бывших коллег и написали ей от их имени, предупредив о конфиденциальном звонке, который должен поступить ей в ближайшее время.
Затем ей действительно позвонили: сначала сотрудники якобы правоохранительных органов, затем — банков. Они сообщили женщине, что с её счёта пытались совершить незаконный перевод, а затем отметили, что могла произойти утечка её персональных данных.
Чтобы не потерять все денежные средства, ей предложили перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Женщина доверилась аферистам и потеряла 1 млн 295 тыс. рублей.
«Я сняла эти деньги и положила их в банкомат тремя переводами. Завели мне две специальные карты: на одной был основной вклад, а на другой уже оставшиеся средства тоже, чтобы их можно было защитить», — рассказала белгородка.
По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако личности виновных пока не известны.