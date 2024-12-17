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Posted 17 декабря, 14:44

Published 17 декабря, 14:44

Modified 17 декабря, 14:44

Updated 17 декабря, 14:44

Телефонные мошенники оставили белгородку без денег

Мошенники убедили белгородку решить «конфиденциальный вопрос» за 1,3 млн рублей

17 декабря 2024, 14:44
Фото: Изображение Midjourney. Телефонные мошенники оставили белгородку без денег

Белгородка лишилась 1,3 млн рублей из-за мошенников

Сюжет
Мошенничество
Жительницу Белгорода обманули аферисты, представившиеся сотрудниками Центрального банка и полицейскими. Они убедили женщину перевести средства на «безопасный счёт», чтобы та сохранила свои деньги из-за утечки её персональных данных, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Как рассказала 60-летняя жительница Белгорода, мошенники создали аккаунт её бывших коллег и написали ей от их имени, предупредив о конфиденциальном звонке, который должен поступить ей в ближайшее время.

Затем ей действительно позвонили: сначала сотрудники якобы правоохранительных органов, затем — банков. Они сообщили женщине, что с её счёта пытались совершить незаконный перевод, а затем отметили, что могла произойти утечка её персональных данных.

Чтобы не потерять все денежные средства, ей предложили перевести свои сбережения на «безопасный счёт». Женщина доверилась аферистам и потеряла 1 млн 295 тыс. рублей.

«Я сняла эти деньги и положила их в банкомат тремя переводами. Завели мне две специальные карты: на одной был основной вклад, а на другой уже оставшиеся средства тоже, чтобы их можно было защитить», — рассказала белгородка.

По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако личности виновных пока не известны.

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